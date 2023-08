Afrique: Jeux de la francophonie - la motivation des Lioncelles a déterminé leur qualification (Coach)

Kinshasa, 3 août (APS) - La motivation de l'équipe nationale féminine des moins de 25 ans a été déterminante pour leur qualification en finale, malgré leur court moment de préparation, a déclaré, jeudi, leur sélectionneur, El Hadj Mamou Thiam Diop.

"Ce n'était pas facile, car on a eu un temps de préparation assez court, mais malgré tout, les filles étaient motivées et prêtes à faire quelque chose pour le pays. Ce qui nous a valu cette qualification en finale", a-t-il dit.

Les Sénégalaises ont battu les Malgaches en demi-finale sur le score de 94-48, à l'occasion du tournoi des neuvièmes jeux de la francophonie qui se tiennent à Kinshasa depuis le 28 juillet. Les jeux prendront fin le 6 août prochain.

"Maintenant, il reste à se battre pour la médaille d'or. On ne peut rien faire que se battre pour décrocher cette médaille", a-t-il dit, soulignant que le basket féminin sénégalais a maintenant une relève grâce ce groupe. Pour lui, l'équipe a eu un groupe "vraiment magnifique qui se parle, échange et écoute le conseil du coach, du directeur technique et du délégué fédéral".

"Ce sont nos filles et elles ont été remarquables et aujourd'hui, elles se qualifient pour la finale que nous voulions cette année pour notre pays", a-t-il ajouté. M. Diop a noté qu'il faut faire confiance à cette relève, car elle a un avenir encore plus radieux. "L'objectif n'est pas encore atteint, on a franchi un pas, il reste maintenant à jouer la finale et la gagner", a-t-il conclu.

"Au début, on avait les jambes assez lourdes et on leur avait laissé beaucoup de tires ouverts, puisqu'elles sont adroites, elles ont mis des paniers. Heureusement qu'on a pu ajuster et faire une agressive défense pour les arrêter", a déclaré la basketteuse Bigué Sarr, au nom du groupe.