Afrique du Nord: Coupe arabe des clubs champions | USM-Al Shabab (0-1) - Par la petite porte !

Livrant une très mauvaise prestation, les Usémistes ont conclu, hier, leur participation à la Coupe arabe par une défaite. Une équipe sans âme et une participation qui laisse à désirer lors de ce tournoi arabe.

USM : Yedes, El Wely (Agboke 66'), Ben Othmen, Zeguei, Baccar, Soltani, Mongo, Dridi, Boutiche (Mhirsi 66'), Jebali (Mannai 77') et Aloui (Traoré 77').

A leur tour, les Monastiriens ont plié bagage et sont rentrés à la maison après avoir vu leur parcours en Coupe arabe des clubs champions s'arrêter au premier tour. En effet, l'USM a concédé hier, devant la formation saoudienne Al Shabab, sa troisième défaite en autant de matches en Coupe arabe. Un bilan aussi désastreux que celui des deux autres représentants tunisiens dans cette joute, l'EST et le CSS qui, rappelons-le, ont vu également leurs parcours en cette joute se limiter au premier tour.

Déjà éliminés après deux défaites concédées lors des deux premiers matches, on s'attendait à ce que les Monastiriens livrent une bonne prestation lors de leur troisième match contre les Saoudiens d'Al Shabab, histoire de quitter la compétition sur une note positive, à défaut d'aller plus loin. Sauf que Zied Aloui et ses camarades nous ont bien déçus. Ils n'ont rien entrepris, laissant libre manoeuvre à leur adversaire. Pire, Yassine El Wely a commis l'irréparable en faisant tomber un joueur adverse en pleine surface de réparation. L'arbitre du match a accordé un penalty en faveur d'Al Shabab, transformé par Ever Banega (26').

En deuxième mi-temps, le coach usémiste a beau opérer des changements, en vain. Pas de plus-value à l'animation offensive et aucune occasion digne de ce nom n'a été créée par l'attaque monastirienne.

Finalement, les Usémistes quittent la Coupe arabe par la petite porte en concédant une troisième défaite en autant de matchs disputés. Responsables, staff technique et joueurs doivent sérieusement méditer sur la très mauvaise copie qu'ils ont rendue en cette joute arabe.