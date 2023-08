Sénégal: Election Présidentielle de février 2024 - Pacte Institutionnel (PI) porté sur les fonts baptismaux

Pacte institutionnel (pi), un mouvement politique de défense des institutions de la République du Sénégal et de la démocratie sénégalaise a été porté sur les fonts baptismaux hier, jeudi 3 Août, à Thiès. Ce mouvement politique compte participer à l'élection présidentielle du 25 février 2024 et y sera représenté par son fondateur Abdoul Aziz Diop qui sera investi comme candidat unique de Pacte institutionnel.

Pacte institutionnel (pi), un mouvement politique de défense des institutions de la République du Sénégal et de la démocratie sénégalaise a vu le jour hier, jeudi 3 Août à Thiès. Il est fondé par Abdoul Aziz Diop. Ingénieur pétrolier, environnementaliste, politologue et lexico métricien. M. Diop a été également ancien porte-parole du Mouvement du 23 juin (M23), ancien membre du Secrétariat exécutif national de l'Alliance Pour la République (APR) et ancien conseiller spécial à la Présidence de la République de (2012 à 2023). Pacte institutionnel veut contribuer significativement au retour de la confiance au Sénégal dans tous les domaines (politique, économique, social, culturel, etc.).

Pour ce faire, il appelle les citoyennes et les citoyens sénégalais à respecter les institutions de la République du Sénégal, garantes de la cohésion nationale, à se conformer aux principes de la démocratie et de la souveraineté nationale pour faire barrage aux pulsions putschistes et au terrorisme considéré comme le stade suprême de la violence en politique. Pacte institutionnel dit s'opposer farouchement aux appels à l'insurrection et invite les responsables politiques et les militants de tous les partis et coalitions de partis au dialogue politique et à la participation au débat démocratique à travers les canaux bien connus (radio, télévision, presse écrite, Internet).

Ce mouvement politique compte participer à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Il y sera représenté par son fondateur Abdoul Aziz Diop qui sera investi comme candidat unique de Pacte institutionnel pour présenter au pays sa vision et son programme. Le candidat de Pacte institutionnel s'engage à relever durablement le défi de l'emploi des jeunes deux ans et demi après son accession à la magistrature suprême.