Afrique: IXes Jeux de la Francophonie - L'entraineuse Elisabeth Basukila non satisfaite des résultats des para-athlètes de la RDC

L'entraineuse para-paralympique de la RDC, Elisabeth Basukila, se dit non satisfaite des résultats obtenus par ses poulains. Jusqu'au 2 août, les para-athlètes congolais ont remporté seulement deux médailles.

La RDC compte une médaille d'argent, obtenue par Shukuru Mikekeno au lancé de Javelot chez les hommes, et une autre de bronze, gagnée par Mwamini Bahezire au 100 mètres chez les aveugles.

Elisabeth Basukila justifie cette contreperformance par l'impréparation :

« Ce n'était pas une équipe qui était déjà formée depuis très longtemps. C'est une équipe que j'ai pu préparer dans quatre mois. J'ai préparé celle de la ville de Kinshasa, là où il y avait au moins treize athlètes. Mais, ils ont vu qu'à la Francophonie, il faut qu'il y ait une équipe des paralympiques. Maintenant, on a dû envoyer dans toutes les provinces des invitations pour que des paras (paralympiques) puissent venir participer et normalement on devait y être à 35 heures mais vu le transport, ça a dû donner du retard ».

Par conséquent, déplore-t-elle, la RDC doit se contenter d'une médaille d'argent au Javelot et d'une médaille de bronze pour aveugles pour les 100 mètres.

Selon elle, « il y a les 200 mètres et le javelot, le saut à longueur qui est resté pour les T11-13 et puis il y a encore de 200 mètres, qui est resté pour la course de vitesse pour les deux athlètes qui vont prendre part ».

Selon Elisabeth Basukila, vingt-huit para-athlètes congolais participent aux IXes Jeux de la Francophonie.