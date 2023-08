Sénégal: Lancement des activités de Hom DEDFF - 45 hommes et 5 femmes leaders formés sur les Droits des Femmes et des Filles

Une association dénommée Hommes pour la défense des droits des femmes et des filles a officiellement lancé ses activités hier, jeudi 03 Aout 2023, à Dakar. La nouvelle structure, financée par Osiwa et militant pour les droits de la gent féminine, a démarré ses activités avec un atelier de formation de quarante-cinq (45) hommes et cinq (5) femmes leaders, sur les droits des femmes et des filles.

La question des droits de la femme reste une préoccupation au Sénégal. Plusieurs organisations militant pour le respect des droits de la femme sénégalaise avaient déjà vu le jour. A cet arsenal d'organisations, vient s'ajouter Hom Dedff. Cette dernière est une nouvelle association qui milite pour la même cause que d'autres qui l'ont précédée. Certes ! Mais à leur différence, Hom Dedff est essentiellement portée par des hommes.

Pour bien entamer sa mission, la structure financée par Osiwa a procédé à la formation de quarante-cinq (45) hommes et cinq (5) femmes leaders sur les droits des femmes et des filles hier, jeudi 03 juillet 2023 à Dakar, lors de l'atelier de lancement de ses activités. Son Secrétaire général est revenu sur le contexte de création de l'association et sa particularité par rapport aux autres. «On n'a pas voulu faire ce que tout le monde fait. La plupart des associations de défense des droits de la femme sont bâties sur la violence et il n'y a souvent pas de la constance. C'est pourquoi nous nous sommes dits, créons les conditions pour une meilleure collaboration», a déclaré Daouda Diop.

Selon un document de ladite structure, en dépit de la ratification d'un grand nombre d'instruments internationaux, régionaux et sous régionaux visant la protection des droits femmes et des filles ainsi que l'apport de certains textes culturels, elles subissent fortement des violences, des infanticides, suite aux grossesses précoces et ou non désirées, viols et toutes les discriminations ou exclusions, qui refreinent tous les efforts titanesques des femmes pour leur autonomisation sur tous les plans. A en croire les membres fondateurs de l'association, Hommes pour la défense des droits des femmes et des filles a été initié en 2015. Mais, par souci de trouver un financement, ladite association n'avait pas pu, depuis lors, commencer ses activités.