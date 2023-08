Afrique de l'Ouest: Afroabasket féminin / Sénégal/Mali (75-65) - Les Lionnes renversent les Aigles et rejoignent le Nigeria en finale

Le Sénégal a décroché sa qualification pour la finale de l'Afrobasket féminin en exerçant hier, jeudi 3 août à Kigali sa domination sur le Mali (75-65). Dans le sillage d'une Cierra Dillard, clairvoyante dans le jeu et très en verve sur le scoring, les Lionnes ont sorti les griffes pour renverser les Aigles et pris au bon moment leur revanche. Elles s'ouvrent du coup ce samedi 8 août, à des retrouvailles avec les D'Tigress du Nigéria, triples championnes d'Afrique en titre et sorties nettement victorieuses de l'autre demi-finale face à l'équipe du Rwanda.

Le Sénégal a répondu présent au second derby ouest africain en remportant la demi-finale qui l'a opposée au Mali (75-65). Après le naufrage subi en phase de poules, les Lionnes ont sorti hier, jeudi 3 août, les griffes pour renverser une accrocheuse équipe du Mali. Portées par une Cierra Dillard des grands soirs, les Lionnes ont d'entrée pris la mesure des enjeux en mettant de l'engagement et de la rigueur dans le jeu. A l'image de son capitaine Aya Traoré combative, l'équipe du Sénégal n'a pas hésité pour imposer vite une défense agressive adossée à un bon jeu de transition.

Grâce à sa vista, son jeu de pénétration et surtout de sa bonne réussite sur les tirs, la meneuse d'origine américaine a été le facteur X de l'équipe. Dés les premiers échanges, elle met d'emblée le team sénégalais sur orbite et lui permet de mener rapidement la course devant (15-8. 6e). Les Maliennes profitent d'une petite relâchement défensif pour rester sur le talon du Sénégal (17-16.8e) et de boucler le premier quart temps avec retard de 4 points (20-16). Au retour, les coéquipières de Kankou Coulibaly, Mariama Coulibaly et autre Dieynaba Ndiaye ne lâchent pas leurs adversaires et réussiront encore à rester collées aux basques des Sénégalaises (24-23.3e).

Elles profiteront d'une succession de pertes de balles coupables, d'une certaine fébrilité et surtout de la sortie de la meneuse Cierra Dillard pour recoller et établir un score de parité (24-24 ; 7e). Pis, elles contraindront la bande à Aya Traoré à un mano à mano au score. Au coude à coude (33-33. 9e), les Aigles prennent même l'avantage en allant à la pause avec un court avantage de 2 points (36-38).

Dillard le facteur X des Lionnes

Au retour des vestiaires, les Lionnes se révoltent et vont s'appuyer sur Cierra Dillard pour revenir au score (43-42 ; 5e). Sa bonne relation avec l'ailière Yacine Diop tourne en plein régime. Le Sénégal confortera son avance en le portant à 7 unités (52-43 ; 7e). C'est le plus gros écart depuis le début du match. Les Lionnes se feront fortes de virer au terme du troisième quart temps avec un matelas de 11 points (60-49). De quoi donner de la confiance à l'entame d'un décisif quatrième et dernier quart-temps. L'assurance sur les rebonds bien réglée et une bonne défense impulsée par une Aya Traoré très généreuse dans l'effort (auteure d'un double Double avec 16 points et 10 rebonds), les Lionnes réussissent à garder le cap. Mais elles ne tardent pas à connaitre un petit trou d'air dans le scoring. Car, les Aigles trouveront les ressources pour gagner les duels et réduire l'écart à 4 petits points (66-62.3e).

Le Sénégal ne laisse toutefois pas la moindre parcelle au doute. Cierra Dillard, encore elle, montre la voie avec des précieux paniers (64-56e.6e). Le coach Moustapha Gaye n'hésite pas à faire appel à son banc et lance Fatou Pouye dans la mêlée. Son apport sera appréciable. Epaulée par Madjiguène Sène dans la peinture, elle réussira à planter 7 points, dont 1 tir primé qui donne une avance consistante au Sénégal à une minute de la fin (73-58 ; 9). Cette fois l'affaire était réglée. Les Lionnes scelleront le score sur la marque de 75 à 65. Avec ce succès, les Lionnes prennent une belle revanche sur les Aigles. Elles rejoignent en finale de l'Afrobasket prévue le 5 août prochain, Nigéria. Triples championnes d'Afrique en titre, les D' Tigress ont logiquement surclassé en demi-finale, le Rwanda de l'entraîneur sénégalais Cheikh Sarr. C'est leur quatrième finale d'affilée. Seules les Lionnes, 11 fois championnes d'Afrique avaient réussi une telle performance entre 1977 et 1981.