Ghana/Cameroun: Qualification Europa Conférence League - Daniel Amartey et Vincent Aboubakar portent Besiktas

En match retour du deuxième tour de qualification pour l'Europa Conference League, Beşiktaş se rendait chez le vice-champion albanais KF Tirana. Dans un match assez pauvre en occasions, assombri par des troubles dans les tribunes, les visiteurs favoris se sont imposés avec brio sur le score de 2-0, grâce aux buts de Daniel Amartey et de Vincent Aboubabakar.

Daniel Amartey, entré en jeu à la pause à la place de Necip Uysal, a ouvert le score de la tête à la 56e. Le défenseur ghanéen a eu un impact immédiat en sortant du banc et en marquant un but crucial pour ses débuts avec Besiktas. Vingt minutes plus tard, Vincent Aboubakar a une nouvelle fois marqué un but sur une reprise de volée spectaculaire.

Les matchs aller du 3e tour de qualification pour la Ligue des Conférences Européennes auront lieu le 10 août et le 17 août, et le Beşiktaş y affrontera le Neftçi Baku d'Azerbaïdjan, qui s'était imposé 4-2 contre le FK Željezničar Sarajevo à l'issue des matchs aller et retour.

Le premier but d'Amartey démontre non seulement sa capacité à avoir un impact immédiat, mais aussi son intégration parfaite dans l'équipe de Besiktas.