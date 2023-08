Cameroun: Effondrement d'immeubles et litiges fonciers - Joseph Dion Ngute prescrit, Eyebe Ayissi sanctionne

Deux sujets qui ont fait sortir de leurs réserves le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngute et le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières Henri Eyebe Ayissi.

Le quotidien Le Messager traite de l'Affaire retrait des titres fonciers pour dire que « La masse s'abat sur six collaborateurs d'Eyebe Ayissi ». La sanction du ministre des Domaines, du Cadastre et des affaires foncières s'appuie sur l'alinéa 8 de l'article 2 de la Loi N° 80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale qui dispose que les agents publics reconnus auteurs ou complices des actes irréguliers ayant entrainé le retrait ou la constatation de nullité d'un titre foncier, doivent être punis.

Ce que le quotidien Mutations qualifie de Corruption foncière et indique que « Ça chauffe au MINDCAF ». Pour le journal, Des responsables du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières en service dans le Sud et le Littoral sanctionnés pour implication dans la délivrance de titres fonciers irréguliers.

Les Effondrements d'immeubles restent dans l'actualité deux semaines après avec « Les prescriptions du gouvernement ». Le journal L'Essentiel indique qu'A la suite des désastres enregistrés ces derniers mois à travers le pays, et ayant entrainé des pertes en vies humaines, le Premier ministre, Joseph Dion Ngute a présidé hier une réunion interministérielle élargie à certains maires de ville. A l'issue de cette concertation, plusieurs mesures ont été prises, en vue du respect scrupuleux des normes en matière de construction.

Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics dit « Halte à la série noire ! ». Les drames enregistrés ces derniers temps sont venus remettre en lumière, le non-respect des normes de construction par certains Camerounais. Au lendemain des mesures d'urgence prescrites par le Premier ministre, à la suite des directives du chef de l'Etat….

Sur la Production de 10 millions de tonnes de Banane-plantain, « Gabriel Mbaïrobé met la pression sur Tony Obam ». Sous la présidence de Mengot Victor Arrey-Nkongho Pca, les travaux tenus le 21 juillet dernier à Yaoundé ont été frappés du sceau de la satisfaction, exprimée par les administrateurs relativement aux progrès appréciables enregistrés dans l'atteinte des objectifs fixés … écrit L'Unité