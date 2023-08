Afrique de l'Ouest: Le Président Mohamed Bazoum du Niger appelle à l'aide après le Coup d'Etat

Le président Mohamed Bazoum du Niger, actuellement retenu en otage suite au renversement de son gouvernement par une junte militaire le 26 juillet, a lancé un appel urgent aux États-Unis et à la communauté internationale pour rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. Il a souligné que cette tentative de coup d'État était dépourvue de toute justification.

Le Niger, situé dans la région troublée du Sahel en Afrique, demeure le dernier rempart du respect des droits de l'homme au milieu des mouvements autoritaires qui ont pris le contrôle de certains pays voisins. Le succès de cette tentative de coup d'État aurait des répercussions dévastatrices non seulement pour les Nigérians, mais aussi pour la région et le monde entier.

Le président Bazum a déclaré que dans cette heure de besoin, il sollicite l'aide du gouvernement américain et de la communauté internationale pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. La défense des valeurs communes telles que le pluralisme démocratique et le respect de l'État de droit est essentielle pour faire progresser durablement la lutte contre la pauvreté et le terrorisme dans la région.

Le peuple nigérian n'oubliera jamais le soutien apporté par la communauté internationale à cette étape critique de son histoire. La restauration de l'ordre constitutionnel est un enjeu crucial pour préserver la démocratie et les droits de l'homme au Niger, et c'est un appel lancé avec espoir et détermination par le président Bazoum.