Cameroun: Tragédie à Yaoundé - Une élève de 16 ans se donne la mort après son échec au probatoire

Le quartier Mvog-Ada à Yaoundé est plongé dans l'émoi après le décès tragique de Johanna Michelle Owona, une élève en classe de 1ère au collège Montesquieu. La jeune fille de seulement 16 ans n'a pas réussi à supporter l'annonce de son échec au Probatoire, une épreuve déterminante pour son avenir scolaire.

Après avoir composé le 8070, Johanna a appris la nouvelle difficile à encaisser : elle n'a pas réussi à l'examen du Probatoire. Dévastée par cette déception, la jeune fille a pris une décision irréversible. Elle a ingéré une substance toxique couramment appelée "Arata", mettant fin à ses jours.

Selon des sources proches, ce n'était malheureusement pas la première fois que Johanna avait envisagé un tel geste. Lorsqu'elle était en classe de 3ème, ses parents avaient décidé de lui couper les cheveux, ce qui l'avait profondément affectée. À ce moment-là, elle avait déjà tenté de mettre fin à ses jours en buvant du carburant. Heureusement, elle avait été secourue à temps et avait reçu des soins médicaux à l'hôpital.

Johanna était l'aînée d'une famille de 3 enfants, et ses frères et soeurs témoignent qu'elle avait exprimé des idées suicidaires à plusieurs reprises. Le choc et le chagrin sont palpables dans la communauté, où chacun se demande comment une si jeune vie a pu être si tragiquement interrompue.

Cette tragédie met en lumière les enjeux et la pression que les jeunes élèves peuvent ressentir face aux examens académiques. Les autorités éducatives et les familles sont appelées à redoubler d'efforts pour offrir un soutien et une écoute attentifs aux jeunes étudiants en difficulté, afin de prévenir de tels drames à l'avenir. La vie de chaque élève est précieuse et mérite d'être protégée et accompagnée dans son parcours éducatif.