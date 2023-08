Algérie: Les Ecoles des cadets de la nation, un important acquis pour l'ANP et la société algérienne

ORAN — Les Ecoles des cadets de la nation qui constituent un acquis important pour l'Armée nationale populaire (ANP) "sont un véritable bastion de l'éducation et de la société", a affirmé le commandant de l'Ecole des cadets d'Oran à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'ANP, jeudi, par la Radio régionale d'Oran.

Le commandant de l'école a souligné, dans un message lu en son nom par le chef du bureau d'information et de communication de l'Ecole, le capitaine Lakehal Ahmed, que "les écoles des cadets de la nation, créées en octobre 2008 et ayant accueilli la première promotion en 2009, sont le prolongement des écoles des cadets de la Révolution que l'Algérie a créées après l'indépendance pour accueillir les enfants des chouhada et des moudjahidine afin de les former pour devenir la première pierre angulaire de l'Algérie indépendante".

Ces établissements de formation, a-t-il dit, suscitent, grâce à la notoriété acquise ces dernières années suite aux bons résultats de leurs élèves dans divers examens, un grand engouement des jeunes désirant y accéder.

Pour sa part, le chef du bureau de liaison extérieure à la Direction régionale de l'information et de la communication relevant de la 2e Région militaire, le commandant Boubekeur Hamdoud, a rappelé que "la célébration de la Journée nationale de l'ANP décidée par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune est une reconnaissance du rôle joué par cette armée dans la défense du pays et pour son développement en tant que digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) et porte flambeau des martyrs et des moudjahidine".

%

"Les éléments de l'ANP, tombés dernièrement au champ d'honneur en assumant leur devoir de sauver des vies et les biens des citoyens en s'investissant dans la lutte contre les incendies de forêts, sont le meilleur exemple de valeurs, de sacrifice et de dévouement qui caractérisaient leurs aïeux chouhada et moudjahidine", a-t-il souligné.

Dr Kacem Sadek du département d'histoire de l'Université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella a mis l'accent sur l'évolution et le développement de l'Armée de libération nationale depuis sa création le 1er novembre 1954 jusqu'à l'indépendance nationale, en passant par les différentes étapes de la guerre de libération nationale.

"L'Armée nationale populaire est l'héritière de la glorieuse Armée de libération nationale devenue ANP le 4 août 1962, événement célébré aujourd'hui sur décision du président de la République qui a institué la Journée nationale de l'ANP", a-t-il souligné, avant d'ajouter que "ce progrès s'est poursuivi à travers les différentes écoles de formation, à leur tête les écoles des cadets de la Révolution créés le lendemain de l'indépendance et dont les écoles des cadets de la nation représentent leur prolongement aujourd'hui".

Des élèves, filles et garçons, de l'Ecole des cadets de la nation d'Oran, présents à cette cérémonie, ont exprimé leur "fierté d'appartenir à une institution dont les racines plongent au plus profond de la lutte algérienne contre le colonialisme français".

Le directeur par intérim de la Radio régionale d'Oran, Assali Lahouari, a fait part, dans une allocution pour la circonstance, de la fierté de la Radio algérienne, qui constituait un moyen de lutte contre l'occupant lors de la guerre de libération, et (la fierté) de son personnel d'accueillir les festivités de célébration de la Journée nationale de l'Armée nationale populaire.