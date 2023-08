Ile Maurice: Importation de médicaments - Amende de Rs 16 M pour rupture de contrat envers l'État

Rs 16 744 006,60. C'est le montant des dommages que la Mascareignes Pharmaceutical Manufacturing Company devra verser à l'État car elle n'a pas honoré ses contrats pour l'importation de médicaments. Le jugement est tombé en Cour suprême hier jeudi 3 août par la juge Sarita Bissoonauth, en l'absence de la compagnie.

L'affaire a été appelée le 17 janvier 2023 devant l'Acting Master and Registrar de la Cour suprême. Un ordre de comparution a été servi personellement au directeur de la compagnie. Mais il n'a pas répondu à la convocation, et l'affaire avait été renvoyée au 12 juillet. Encore une fois, aucun représentant de la compagnie ne s'est présenté en cour. Ainsi, la juge n'a eu que la version de Faizal Elyhee, le Principal Pharmacist. La juge n'a eu d'autre choix que de condamner la compagnie à verser des dommages de plus à l'État.

Pour rappel, ces contrats ont été alloués entre 2007 et 2009 par le ministère de la Santé. Initialement, la plainte a été logée contre cette compagnie en liquidation et le Receiver Manager était Mushtaq Oosman. L'avocat et l'avoué qui représentaient la compagnie avaient été autorisés à se retirer de l'affaire car ils n'avaient plus d'instructions de la direction.