Gabon: « Est-ce que le fait d'être handicapé diminue l'envie de vie ? »

Jean Stanislas Ellang, Président de l'Organisation des Personnes Handicapées(OPH), Représentant les Associations et Organisation des Personnes Handicapées, lors de l'ouverture de l'atelier de contribution à une politique nationale du handicap le jeudi 3 aout 2023, s'est interroger dans son allocution :« Est-ce que le fait d'être handicapé diminue l'envie de vie ? »Santé, Education, Emploi, Transport, Logement, Accessibilité, Sport, Citoyenneté. Nous vous proposons l'intégralité.

Vous faites l'honneur au Président de l'Organisation des Personnes Handicapées (O.P.H) de prendre la parole pour l'introduction à ces deux journées d'Atelier de "contribution à une politique nationale du handicap". Au nom des milliers de citoyens gabonais qui, au quotidien, vivent avec un handicap, je vous remercie de ce geste qui exprime que vous situez les Personnes Handicapées au coeur des travaux de ces deux journées et pour reprendre la formulation maintenant universelle « Nothing about us without us » « Rien sur nous sans nous ».

L'O.P.H sait gré à l'ensemble des Associations et des Organisations représentées ici pour leurs actions passées en faveur du respect des droits des Compatriotes vivant avec un Handicap et d'avoir souhaité la co-construction et la tenue de cet Atelier (à cette période importante de la vie de notre nation). Nous voulons souligner ici, la place insigne et indéfectible de la mission Gabon de l'Unesco qui depuis de nombreuses années, soutient la déclinaison de la convention relative aux droits des Personnes Handicapées et de son protocole facultatif signés respectivement en 2007 et 2014 par notre « Mère » GABON. Et nous souhaitons-lui exprimer, ainsi qu'à notre gouvernement, notre immense gratitude pour ce qui a pu être fait.

%

Cette convention et son protocole facultatif signés, respectivement par 186 et 103 nations, sont actuellement une source inépuisable de force, un levier pour rendre effective la reconnaissance des droits des Personnes en situation de Handicap ainsi que leur envie d'une vie digne, d'une de participation sociale pleine et entière.

Dans tous les pays du monde et notre Très Chère Maman Gabon n'y échappe pas, 20 ans après l'édition de cette convention, les personnes en situation de Handicap, ne bénéficient pas encore d'un égal accès à l'Education, au Travail, à la Santé, aux Soins, à la Culture, aux Transport, à l'Hébergement, en un mot hélas à tous les secteurs de la vie en société.

Nous, Associations et Organisations, dont la mission est d'accompagner et de représenter ces personnes et leurs proches, côtoyons quotidiennement cette misère et savons qu'en dépit d'actions nombreuses mais trop ponctuelles, cette misère est bien encore omniprésente et effrayante. L'invisibilité relative des Personnes vivant avec un Handicap en est la cause.

En effet la voix de ces personnes ne parvient pas à être entendue en raison de l'inaccessibilité pour eux des lieux ainsi que des fonctions de participation et décision. L'enquête réalisée par MOST qui vous sera présentée, rendra visible à notre Assemblée ce qu'est la vie d'un pourcentage important des citoyens de notre pays et de leurs aidants ainsi que des freins à la participation sociale pleine et entière que rencontrent ces personnes.

L'expression de cette inégalité est pour tous les pays signataires, devenue intolérable pour des Etats de droit. Le hiatus entre la situation de droit et la situation de fait est immense, et pourtant peut être gommé. C'est le challenge que notre pays en concert avec de nombreuses autres nations se doit de réussir.

Ce challenge est simultanément de rendre effectifs l'accessibilité de tous-à tout-partout ainsi qu'une prise de conscience par l'ensemble des Populations que l'égalité d'accès est un droit, la diversité des compétences une richesse, le handicap une expérience humaine universelle à laquelle chaque citoyen quel que soit sa place sera confrontée.

Notre attente aujourd'hui est que notre Maman Gabon, poussé par la conviction que la reconnaissance et l'effectivité des droits pour tou-te-s est un puissant accélérateur de la cohésion sociale au niveau de la Famille, de la cité, de l'Etat, fasse, en concert avec les orientations prises par d'autres pays signataires, de l'accessibilité de tout, partout, pour tous, une des priorités nationales.

Pour cela, notre plus cher désir est qu'un vaste et ambitieux plan d'action soit conçu, co-construit, adopté, mis en place puis évalué (et opposable), plan qui préciserait les actions de sensibilisation et d'accessibilité reconnues indispensables pour permettre une égalité des droits et une véritable inclusion des Personnes Handicapées dans l'ensemble de notre pays.

Les Personnes Handicapées qui, au quotidien, souffrent de cette invisibilité sont, les meilleurs inspirateurs et acteurs des actions nécessaires et de leur priorisation. Aussi notre requête est que la participation de ces personnes soit effective au niveau de toutes les structures de concertation et de décision au niveau local, provinciale et nationale.

L'O.P.H peut assurer l'ensemble des partenaires que les Personnes Handicapées souhaitent ardemment et sont prêts à participer activement à tout ce qui concerne la réflexion et la mise en place d'actions allant dans le sens d'une vie en société digne et épanouissante pour chacun.

Nous sommes très heureux que cet atelier co-construit se déroule ces 2 jours et fondons un immense espoir pour qu'il apporte les orientations et actions concrètes qui guideront demain les décisions qui s'imposent.

Vive la solidarité sociale agissante entre citoyens ! Je vous remercie

Jean Stanislas ELLANG,

Président de l'O.P.H Représentant les

Associations et Organisation des