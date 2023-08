Gabon: 'L'entrepreneuriat pour sortir du chômage des jeunes' Dangher

L'entrepreneuriat est l'une des voies qui, selon Christian Alex Nkombengnondo "Dangher", peut sortir la jeunesse des maux qui minent la société. Au quartier Louis où il est né, cet activiste et entrepreneur gabonais vivant aux Etats-Unis, a échangé avec les jeunes de cette partie de Libreville pour les encourager à entreprendre.

Il est activiste et dénonce la mauvaise gouvernance tout en proposant des pistes de solutions. Il est entrepreneur et incite la jeunesse à entreprendre pour leur autonomisation. Lui, c'est Christian Alex Nkombengnondo alias "Dangher". Il sensibilise par l'exemple. Lui-même étant un entrepreneur, incite la jeunesse à se battre dignement pour créer, avoir un esprit créatif leur permettant d'échapper aux maux qui minent la société. "Je suis de ces personnes qui refusent qu'on paresse. Il faut se battre pour se faire distinguer parmi les meilleurs. Vous en avez les moyens. Inspirez-vous de ceux qui s'en sortent et qui ont réussi" lance t-il à cette jeunesse qui le suit attentivement et admiratif.

Poursuivant ses propos, l'entrepereneur Dangher affirme que rien ne peut arrêter la détermination de celui qui sait où il va. "Si j'ai pu être calomnié, humilié et que j'ai eu la capacité de me relever, vous le pouvez aussi" dit-il pour motiver ces jeunes, qui, pour certains, ont besoin de ces exemples à suivre. " C'est un motivateur, il arrive à nous faire prendre conscience, non seulement de ce que nous sommes, mais surtout, de ce que nous pouvons devenir si nous faisons exactement ce qu'il dit. Au sortir de cette rencontre, j'avoue être une nouvelle personne. Je prendrai mon destin en main" témoigne Kevin, jeune de Louis.

%

Il faut entreprendre, insistera t-il. L'entrepreneuriat est pour Dangher, l'une des alternatives pour la jeunesse gabonaise, de sortir du chômage, de l'oisiveté, des vices qui gangrènent la cité. "Il faut faire preuve d'amour, de l'entraide. Ne vous laissez pas divertir avec des sujets qui ne vous grandissent pas. Il faut poser des actes qui bénéficient au plus grand nombre". Et de rappeler à des fins utiles aux jeunes : de "ne pas demander ce que le pays peut faire pour lui, mais de demander ce qu'il peut faire pour son pays".

Au regard de ce qui précède, Christian Alex Nkombengnondo alias "Dangher" veut amener la jeunesse gabonaise en général et celle du quartier Louis en particulier, à changer de mentalité, à changer de combat. Après avoir dénoncé lors de mon séjour aux États-Unis, il s'est rendu compte que rien ne change. "Il faut changer sa manière de combattre .Il faut s'organiser en prenant des exemples sur ceux qui ont réussi. Il faut se focaliser sur les solutions, au lieu de se lamenter sur son sort. Si vous écoutez la médiocrité tous les jours, vous serez médiocres, si vous passez votre temps à écouter les idioties, vous serez idiots" fait-il remarquer.

L'activiste et entrepreneur Dangher a appelé à l'union des jeunes en leur demandant de se mettre avec de bonnes personnes, de changer de mentalité, la qualité de penser. La qualité de penser d'un pays détermine sa performance, conclut-il en rappelant à la responsabilité de chacun devant la vie.