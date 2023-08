Congo-Brazzaville: Gospel - M'passi revient sur scène avec « Dieu m'a appelée »

Disponible depuis le mois de juillet sur toutes les plateformes de téléchargement, cet album de douze titres aux sonorités soul, afro et gospel, de la chanteuse congolaise M'passi est l'expression d'un lâcher-prise et d'une déclaration de don de soi et de la place laissée à Dieu dans nos vies.

On retrouve dans cet album des titres tels que "Non", "tout cela te reviens", "Eh papa", "le seul". L'ancienne étoile du rap et du RNB chante la gloire de Dieu, tout en exprimant sa gratuité à son créateur. Portée par sa voix, M'Passi chante sans artifice, avec une intensité encore jamais atteinte qui touche le plus profondément les auditeurs. « A la suite de ma rencontre avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et au grand bouleversement dans ma vie spirituelle, j'ai décidé de me donner au service de mon Dieu et donc d'utiliser ce don qu'il m'a fait pour la gloire de son nom. Mes futures réalisations iront donc dans ce sens, non comme pour plaire à des hommes, mais plutôt pour plaire à Dieu qui seconde nos coeurs », a expliqué la chanteuse congolaise.

« Dieu m'a appelée » fait voyager à travers les styles et les époques, avec notamment la participation des chanteuses Nana Kukezo dans le titre "Eh papa" et Rebecca, avec le titre "le seul". « En fait, ce n'est pas nouveau pour moi puisque j'ai travaillé sur ce projet depuis huit ans. J'ai sorti le premier single gospel en 2016 "Non" et depuis j'en ai sorti d'autres, pour la plupart sont sur l'album. Musicalement, je ne pense pas m'éloigner de ma couleur musicale soul et afro pop. C'est le contenu qui est complètement différent puisque je suis centrée sur Dieu et la relation que j'ai avec lui, depuis notre rencontre et mon baptême. L'album "Dieu m'a appelée" est pour moi le premier du genre, et sûrement pas le dernier. J'ai mis ce que je comprends de la parole de Dieu et don de Dieu. C'est le fruit de lecture et de réflexion bibliques et aussi une expérience personnelle ou de proches avec Dieu », a expliqué la chanteuse au journal Afrik.com

M'Passi, de son vrai nom Mpassi Bamanga, est une chanteuse et rappeuse franco-congolaise. Ancien membre du groupe bisso na bisso, elle s'est lancée dans une carrière solo à partir de 2009. Son style oscille entre rap, soul, pop, rumba congolaise et plus récemment gospel. Sa vraie carrière solo débute concrètement en 2011 avec la sortie de l'album "D'où je viens" aux accents soul afro-pop, suivi en 2013 du single "Room", un titre entre danse et zouk. Les sujets abordés sont les enfants et les femmes battues, le sida et l'amour parents-enfants. Trois ans plus tard, M'passi opère un nouveau changement musical, se tournant vers le gospel, avec le single "Non" suivi en 2018 du maxi-single "je crois".

Issue d'une famille de six enfants, elle fait ses premiers tours de chants devant les membres de sa famille en reprenant les chansons des chanteurs tels que Michael Jackson, Whitney Houston, Mbilia Bel, franco et Pamelo, avant de faire la rencontre de Sacha en 1994. Elle forme ensemble avec sa soeur Deidi le groupe Apoca qui est devenu Melgroove. L'aventure a duré six ans et les a conduits dans le monde avec, entre autres, le tube de Jean-Jacques Goldman "Pas toi" qui les a fait connaître du grand public. Le groupe a été alors nominé de l'année à Abidjan. Entre le premier et le deuxième album M'passi s'accorde une pause et participe à l'aventure bisso na bisso où elle a remporté un double disque d'or avec une date inoubliable du 15 mai 1999 au zénith de Paris où le groupe a donné un grand concert live accueilli par plus de sept mille spectateurs.