Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - « Rendez-vous » de Reddy Amisi

Reddy Amisi puise dans le vécu quotidien pour créer musicalement des œuvres sublimes. Auteur-compositeur et chanteur baryton à la voix cassée, il publie vers la fin de l'année 1994 sa chanson « Rendez-vous », titre qui continue à conquérir les cœurs des mélomanes.

« Rendez-vous » occupe la première place de l'album « Prudence », référencé 50380-2 et sous le label « Galaxie Production » d'Ange Pongault. Cet album solo a été réalisé sous la bannière de « Viva la Musica » de Papa Wemba. Grâce à cet album, Reddy récolta d'abord la palme de la meilleure vedette, ensuite celle du meilleur chanteur ex-aequo avec Papa Wemba.

Cette mélopée exprime la complainte d'un amoureux en querelle avec sa bien-aimée qui ne vient même plus au rendez-vous, tandis que son coeur brûle d'amour. Il l'entame par «Nani a ko yebisela ngai ndaka oyo bapesaki ngai na lieu ya rendez-vous sango na yo kaka ko zela oyaki te ». « Qui va m'expliquer le sens du rendez-vous qui m'a été donné et qui n'a pas été respecté ». Des phrases qui en disent mieux : « Wuta osilikaki mpe o kenda, na kati ya motema moto e ko pela ngai ya trop » « depuis que, fâchée, tu es partie, dans mon coeur le feu brûle », « bolingo etingami ngai, ndengue nabendana ezali te », « l'amour me torture, comment puis-je me libérer ? » « yeba Hypo o tiki ngai na pasi awa, l'amour nini na pesa yo, na zalaka na esika se mpona yo » « Sache-le, tu m'as abandonné dans la douleur alors que je n'ai de l'amour que pour toi ». « Ko tika ngai bongo te linzanza ebonga na langi, ngai na bonga na nani ? » « Ne me laisse pas dans cet état, à chacun sa compagne et moi à qui tu me confies ».

Cette chanson est exécutée en duo par Reddy Amisi et Dindo Yogo, un duo des deux voix cassées. Reddy exprime la deuxième voix, Dindo la première. Les deux sont appuyés par un chœur constitué de Chœur Djuna Djanana, Gloria Tukhadio, Spray Dora et Luciana Demingongo. Et l'ensemble est rythmé par Caien Madoka à la guitare solo, Maika Munan à la rythmique, Miguel Yamba à la basse, Xavier Jouvelet aux percussions, à la programmation de la batterie et aux claviers Maika Munan. Ce dernier a assuré l'arrangement de cet album. D'autres artistes ont été invités dans la réalisation de ce disque, à savoir Dali Kimoko et Popolipo à la guitare solo, Déesse Mukangi au chant et Dindo déjà cité là-haut.

De son vrai nom Namwasi Ngoy, Reddy Amisi naquit le 5 mai 1960 à Kinshasa. C'est en 1975 qu'il commence à chanter dans le groupe Chem Chem Yetu. En 1982, sur conseil de Koffi Olomidé, il intègre « Viva la Musica », orchestre dans lequel il évolua jusqu'à ce qu'il crée le 25 décembre 2000, avec l'appui du bassiste Djo Mass Massaka, son propre groupe « La Casa Do Canto » qui signifie la maison du chant.