Congo-Brazzaville: Musique - Bientôt un nouvel opus du Clan Nuit-à-Nuit

Après sa prestation à la 11e édition du Festival panafricain de musique (Fespam), le mythique groupe de coupé-décalé annonce un retour dans les bacs avec un maxi single de quatre titres dont le nom et la date de sortie restent encore top secret.

Le titre du prochain single que le Clan Nuit-à-Nuit mettra bientôt sur le marché reste encore un secret de polichinelle pour la simple raison qu'il y a des tricheurs dans le monde musical. Connu pour des rythmes convainquant, le public sera une fois de plus ravi de déguster cet opus avec des surprises en rapport avec l'évolution de la musique à travers le monde.

A propos de leur récente participation au Fespam, Lionel Bass, le Big manager du groupe, pense qu'il n'y a pas eu trop d'effort. Parce que, selon ce dernier, le commissariat général est bel et bien conscient du savoir-faire de ce groupe avec des jeunes artistes musiciens comme Courageux le Fort, Fourmi Mania et leader dudit groupe, Lionel Obama, dit le Tigre et chef d'orchestre et Douze Mémoires.

Courageux le Fort, Fourmi Mania et leader du Clan Nuit-à-Nuit ont déclaré : « Nous sommes les habitués des grands spectacles. Le Clan Nuit-à-Nuit c'est l'équipe nationale du Coupé-décalé congolais. Vous avez bien vu notre prestation pendant ce festival, et je pense que ça se passe de tout commentaire. Nous venons une fois de plus de montrer aux yeux du public Brazzavillois et de Kintélé que nous restons au top. Nous existons depuis 2008. Ce n'est pas non plus notre première fois de participer au Fespam. Je salue le public qui nous a accompagnés durant ce grand rendez-vous de la musique ».

Pour Lionel Obama, le Tigre et chef d'orchestre,« nous sommes habitués à participer au grand spectacle. Le public nous a bien accueillis dans tous les sites où nous sommes passés. Nous avons un bon manager qui sait mettre ses artistes musiciens à l'aise. Nous sommes avec lui depuis 2008. Jusqu'ici, il n'y a pas de problèmes. Certes, il n'est pas millionnaire ou milliardaire, mais nous demandons s'il y a une personne de bonne volonté à l'aider, elle sera la bienvenue. L'avenir est normal parce que nous bénéficions du soutien du public et de nos fans. Tout ce que nous demandons c'est un soutien ».

Enfin quant à Douze Mémoires : « le secret de mes compositions c'est le respect, la sagesse et le sommeil. Tous les titres frappent et marquent le public parce que nous travaillons dur, nous ne sommes pas des fainéants. Nous avons de bons rapports avec notre base. C'est le seul groupe où chacun est libre de faire ce qu'il peut pour sa carrière, mais quand il s'agit de se retrouver pour travailler ensemble, nous répondons tous présents. C'est une exception. Nous sommes satisfaits de nos prestations. Après le Fespam, nous allons préparer notre maxi single, parce que depuis 3 ans nous n'avons plus mis d'album sur le marché du disque. Nous profitons de votre magazine pour lancer un appel à ceux qui sont disposés à nous soutenir de le faire. Nous n'attendons que ça ».

Cependant Lionel Bass reste confiant. Il se dit satisfait de ces joueurs qui composent l'équipe nationale du Coupé-décalé congolais. Il salue en passant les artistes qui étaient avec lui au début mais qui n'ont pas compris la vision qu'il a de cet orchestre. Des départs qu'il ne regrette pas.

« C'est un bidon de 25 litres, tu perds un gobelet d'eau de quelques millilitres. Ça ne fait rien. Il faut plutôt avancer avec le monde qui est resté autour de toi. Ces derniers t'apportent de l'amour, un amour réciproque. Tu les aides, ils te soutiennent, ils t'écoutent. C'est de ces gens qu'il faut se contenter. En dehors du maxi single, les grands projets on ne les expose pas. Nous nous battons en équipe. Seulement s'il y a du soutien, je pense bien que les gens ne seront pas déçus. Nous avons besoin d'un soutien multiforme ».

Notons que le Clan Nui-à-Nuit n'est pas à sa première participation au Fespam. La dernière année en date remonte à 2015. Le public espère les retrouver à la 12e édition, en 2025.