Tunisie: Zarzis - Ça bouge du côté de la zone franche

Le port commercial et le parc d'activités économiques de Zarzis ont connu dernièrement une activité intense en raison du retour de nos compatriotes de l'Europe.

Une occasion qui n'a pas échappé aux autorités régionales et au président-directeur général de la zone franche, Chaouki Fria, pour mettre à jour un programme bénéfique et prometteur susceptible d'ouvrir de nouveaux horizons aux investisseurs.

En effet, le 28 juillet, un colloque a été organisé au parc au cours duquel un mémorandum d'entente entre la Tunisie et l'Italie ou précisément entre le Parc d'activités économiques et Confindustria Assafrica Mediterraneo (CAM) a été signé en présence du gouverneur de Médenine, de l'ambassadeur d'Italie et de hauts cadres des deux parties concernées.

Cette CAM italienne comporte 150.000 associations implantées dans 70 pays. Quant à la convention, elle vise la collaboration entre les deux pays dans plusieurs domaines, dont notamment l'agriculture, la pêche et les petites et moyennes entreprises. Une initiative concrète qui aide aussi à créer des projets et fournir aux investisseurs l'assistance technique et la formation.

Vivifier plus la région et créer de nouveaux projets

Toujours dans le même contexte et afin de vivifier encore plus la région et créer de nouveaux projets et des postes d'emploi, un colloque a été organisé lundi 31 juillet ayant pour thème «Zarzis, Business Park, investir en toute confiance» au profit des compétences tunisiennes résidant à l'étranger. Tenue sous la présidence du gouverneur de Médenine, Saïd Ben Zaïed, cette journée vise à développer le business chez les intéressés dans l'industrie et les nouvelles technologies.

Outre des spécialistes, des experts et des speakers imminents venus d'outre-mer, des entrepreneurs de la région ont également pris part à ce rassemblement pour partager leurs expériences avec les invités.