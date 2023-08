Afrique: Boxe/Championnats d'Afrique Elite - Quatre algériennes en finale

YAOUNDE — Les pugilistes algériennes Fatiha Mansouri, Roumaysa Boualem, Fatma Zohra Abdelkader-Hadjala et Khélif Hadjila se sont qualifiées, jeudi soir à Yaoundé, pour les finales des Championnats d'Afrique Elite de boxe (messieurs et dames). En demi-finale de la catégorie des 48kgs, Fatiha Mansouri a éliminé la Tunisienne Wafa Hafsi (4-1) et affrontera la Marocaine Yasmine Mouttaki, vainqueur de la Kenyane Ongare Christine (5-0).

Dans la catégorie des 50kgs, Roumaysa Boualem n'a laissé aucune chance à la Nigériane Adeola Uyesiji (5-0) et boxera en finale la Marocaine Rabab Cheddar qui a éliminé, à son tour en 1/2 finale, la Sud-africaine Mathiba True (5-0).

De son côté, Fatma Zohra Abdelkader-Hadjala s'est qualifiée chez les 54kgs aux dépens de la Kényane Amina Marta Feky (3-1). En finale, l'Algérienne aura en face, la Marocaine Widad Bertal qui est passée devant la Mozambicaine Macaringue Benilde (5-0).

Chez les 60kgs, Khélif Hadjila a surclassé la Marocaine Nesrine Amine (5-0), et croisera les gans en finale, avec la Congolaise Mbalayi Merveille qui a écarté en demi-finale la Sénégalaise Sy Sagar par arrêt de l'arbitre au 2e round.

Trois autres représentants algériens poursuivront leur chemin aux joutes de Yaoundé, en jouant vendredi, pour des places en finale de leurs catégories respectives.

La boxeuse Ichrak Chaïb défiera dans la catégorie des 63kg, la Camerounaise Jeanne Mbala Amboki, alors chez les 63,5kg, Jugurtha Aït Bekka aura face à lui le Marocain Nadir Abdelhaq, tandis que son compatriote Mourad Kadi affrontera le Seychellois Agnes Keddy Evans dans la catégorie des +92kgs.

Toutes les finales (messieurs et dames) sont prévues samedi 5 août et clôtureront les Championnats d'Afrique Elite de boxe qui avaient débuté le 30 juillet dernier à Yaoundé avec la participation de 206 boxeurs dont 64 filles représentants 26 pays dont l'Algérie présente avec 13 boxeurs dont six filles.

Programme des demi-finales du vendredi:

Catégorie 63kg:

Ichrak Chaïb (Algérie)- Jeanne Mbala Amboki (Cameroun)

Mulungo Isabel Sandra (Mozambique) - Namutebi Erina (Ouganda)

Catégorie 63,5kg:

Jugurtha Aït Bekka (Algérie) - Nadir Abdelhaq (Maroc)

Colin Louis Richarno (Maurice) - Malonga Dzalamou Forele (RD Congo)

Catégorie +92kg:

Mourad Kadi (Algérie) - Agnes Keddy Evans (Seychelles)

Kozaala Solomo (Ouganda) - Zacharie Sergie Mvogo Amougou (Cameroun) .