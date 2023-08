Congo-Kinshasa: OCC - Le DG Etienne Tshimanga dote le Détachement de Kasindi d'une infrastructure ultra-moderne

C'est dans le cadre de la matérialisation de l'axe « Béton » de la vision du Chef de l'Etat que le Docteur Etienne Tshimanga Mutombo a inauguré, le week-end dernier, le splendide bâtiment de deux niveaux abritant quarante (40) locaux construit sur fonds propres de l'Office Congolais de Contrôle à Kasindi/Lubirha, dans le Nord-Kivu. Bravant l'insécurité qui sévit dans cette partie de la République Démocratique du Congo avec les incursions intempestives des ennemis de la République notamment, les ADF et les M23, le DG Tshimanga et la délégation qui l'a accompagné, ont foulé le sol de Kasindi à la frontière congolo-ougandaise, le samedi 26 juillet 2023 aux environs de 10 heures, après un parcours de plus de 673 km par route.

Accueilli à son arrivée par le Directeur Provincial de l'OCC/Nord-Kivu, M. Albert Nzinga, par le Chef de détachement, Paulin Kasereka, des cadres et agents de l'OCC, des autorités politiques locales, les membres de la Société Civile ainsi que les opérateurs économiques de Beni, le Directeur Général et sa suite ont entrepris leur séjour par la visite de certains services de l'Etat érigés à la frontière congolo-ougandaise, question de s'imprégner du fonctionnement de ces différents services.

Ensuite, s'en suivra une propension sur l'artère principale de Kasindi, qui conduira le Dr Etienne Tshimanga Mutombo et sa suite jusqu'au niveau du nouveau bâtiment de l'Office Congolais de Contrôle qui va abriter les laboratoires modernes de l'Office.

Le noeud de la cérémonie a été l'inauguration de ce beau bâtiment de l'OCC qui domine toute la cité de Kasindi. L'objet social de l'OCC consistant en l'évaluation de conformité en tant que tierce partie, la protection sanitaire de la population congolaise par, en l'occurrence l'inspection, la certification, les essais ou analyses et la métrologie, en se référant aux standards nationaux, régionaux et/ou internationaux.

Ce joyau abritera les laboratoires des essais physico-chimique et microbiologiques pour la sécurité alimentaire, les essais techniques des matériaux de construction à utiliser par les congolais et les congolaises dans les différents chantiers en construction et les contrôles techniques des véhicules importés par cet axe de la République afin de s'assurer de la bonne qualité des engins entrant dans notre pays.

Le DG de l'OCC a souligné que les laboratoires de Kasindi inaugurés un atout majeur dans le développement socio-économique du territoire de Beni et spécialement Kasindi. Ils répondront à trois exigences principales, à savoir : la main d'oeuvre qualifiée à travers un personnel formé conformément aux exigences requises ; l'infrastructure adéquate et moderne ; les équipements modernes, dont une partie est déjà installée ; les équipements modernes dont une partie est déjà sur place et le dernier lot, le plus conséquent, sera livré à Kasindi, le 25 août prochain.

Le Dr Etienne Tshimanga s'est félicité de la matérialisation de la vision du chef de l'Etat qui vise le développement de la RDC. Selon lui, ces laboratoires vont permettre à l'office de bien protéger la population au travers le contrôle des produits destinés à l'importation et à l'exportation, à la certification, à la qualité des produits et d'autres missions régaliennes dévolues à l'Office Congolais de Contrôle.

Le Directeur provincial de l'OCC/Nord-Kivu, Albert Nzinga est quant à lui, revenu sur les objectifs assignés à l'office et a profité de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont accompagné ce projet notamment le Directeur Général Etienne Tshimanga dont la bravoure n'est plus à démontrer et qui n'a pas hésité à venir inaugurer cette infrastructure malgré l'insécurité qui règne dans cette partie de la République Démocratique du Congo et le Chef d'Agence.

L'homme le plus heureux du jour a été le Chef de détachement de Kasindi, Paulin Kasereka. Ce dernier a remercié la Direction Générale pour avoir mis tous les moyens possibles afin que son Détachement se dote d'un cadre de travail digne et répondant aux standards internationaux et Son Excellence M. le Président de la République pour tous les efforts entrepris pour bouter hors d'état de nuire les ennemis de la République.

Après l'étape de Kasindi, Le Directeur Général de l'OCC et sa suite ont repris le bâton de pèlerin pour Goma, Chef-lieu de la Province du Nord-Kivu. A sa descente d'avion, il a été accueilli par les agents et cadres de l'OCC/Goma. Après ses formalités d'accueil, la délégation a pris le chemin du gouvernorat où le Dr Etienne Tshimanga Mutombo est allé présenter ses civilités au Gouverneur Militaire, le Général Constant Ndima.

Le N°1 de l'Office Congolais de Contrôle s'est ensuite rendu au siège de la Direction Provinciale du Nord-Kivu pour une causerie morale avec les agents et cadres, suivi d'une visite des locaux, question de palper du doigt les conditions de travail des agents de cette direction provinciale.

Au lendemain de sa visite de travail à Goma, le Dr Etienne Tshimanga s'est entretenu avec le staff dirigeant de l'OCC/Nord-Kivu, la Délégation Syndicale, le Comité des femmes, les veuves et orphelins des agents décédés, l'association des déclarants en douane et d'autres personnalités politico-administratives.

C'est au terme de ces échanges que le Dr Etienne Tshimanga a pris son avion pour regagner Kinshsa satisfait d'avoir donné à l'OCC/Kasindi ses lettres de noblesses.