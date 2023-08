Congo-Kinshasa: A quelques jours du Conclave du Génie Scientifique Congolais, RDC - Modeste Bahati félicite Gibert Kabanda pour les préparatifs enclenchés

Devant se tenir dans l'enceinte du Palais du Peuple, complexe dans lequel il chapeaute la Chambre Haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, Honorable Président du Sénat, a visité, dans la soirée du mercredi 2 août dernier, le site choisi pour abriter la 1ère édition du Conclave du Génie Scientifique Congolais, sous la houlette du Docteur Gilbert Kabanda, Ministre de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique. De ses propres yeux, il a eu le privilège de voir un échantillon des inventions "Made in Congo", produits des génies scientifiques congolais. L'Homme d'Etat au plus haut sommet de l'Etat en a vécu, par la même occasion, quelques démonstrations de ces inventions congolaises entre autre un véhicule rechargeable et une fusée en construction de fabrication congolaise, elle aussi.

Point de départ

Très admiratif, le Professeur Bahati Lukwebo n'a pas tari d'éloges pour parler dans des mots forts et justes de ces quelques produits d'invention scientifique d'origine congolaise, oeuvres des congolais, mais aussi de l'initiateur du Conclave du Génie Scientifique Congolais, en l'occurrence le Ministre Kabanda.

Gilbert Kabanda

« D'abord, je voudrai remercier le Ministre de la Recherche Scientifique, le Docteur Gilbert Kabanda, qui m'a mis au courant de ce qu'il prépare avec toute l'équipe scientifique. Je me rends compte qu'il est très avancé dans les préparatifs de ce Conclave des inventeurs congolais », a témoigné le Speaker du Sénat.

Pour lui, « Partout au monde entier, la recherche est le moteur du développement et, sans elle, nous ne parlerions pas des engins aériens, terrestres, etc. Grâce à la recherche, nous pouvons décoller et faire en sorte que toutes les opportunités naturelles de notre pays soient transformées en des moyens de survie et de développement afin de devenir une grande puissance mondiale ».

A cet effet, pleine de conviction, Modeste Bahati a déclaré ce qui suit : « Je crois que cette initiative du Ministre de la Recherche marque le point de départ pour le développement, la croissance économique et une vie de qualité à tous les Congolais et tous ceux qui désirent résider en RDC. Je suis déjà convaincu qu'il sortira de ce Conclave de bonnes choses, de très bons résultats ».

A la pointe de l'actualité

Qu'on se le dise, à l'heure actuelle, c'est l'un de grands sujets d'actualité congolaise d'abord. Selon que l'atteste des sources proches du Ministère de la Recherche Scientifique, « à la radio, à la télévision, dans la presse écrite c'est autre actualité brûlante fait aussi la Une des médias congolais. Le sujet fait couler l'encre et la salive dans le Congo d'en bas comme dans le Congo d'en haut. Les inventions scientifiques congolaises, rassurez-vous, ce n'est pas de la science-fiction. C'est du réel, c'est du palpable. Ça existe effectivement. Et les preuves sont légions comme on peut s'en rendre compte actuellement au Palais du Peuple dans le Chapiteau qui abrite cet événement de haute facture scientifique, une première dans ce pays ».