Maroc: PLF-2024 - Consacrer la dynamique de l'économie nationale enregistrée en 2023 (note d'orientation)

Rabat — Le gouvernement est déterminé à renforcer, en 2024, la dynamique enregistrée par l'économie nationale en 2023, selon la note d'orientation du projet de loi de finances (PLF) au titre de l'exercice 2024.

Ce renforcement passe par la poursuite des efforts déployés pour mettre en oeuvre les Hautes Orientations Royales et les différents volets du programme gouvernemental et ce, pour permettre au Royaume d'entamer une nouvelle phase dans le cadre de sa dynamique de développement et d'ouvrir des perspectives plus larges en matière de réformes et de projets d'envergure au service des Marocains, fait savoir cette note adressée par le Chef du gouvernement aux départements ministériels.

En outre, ladite note indique qu'après une croissance de 3,5% enregistrée au 1er trimestre 2023, les estimations préliminaires laissent présager un taux de croissance de 3,2% au T2-2023 et 3,4% au T3-2023, contre 2% et 1,9% durant les mêmes trimestres un an auparavant.

Ces indicateurs positifs sont à mettre à l'actif de la reprise de plusieurs secteurs économiques, explique la même source, précisant que la valeur ajoutée agricole a augmenté de 6,3% durant le T2-2023, après un repli de 13,5% durant la même période en 2022.

La valeur ajoutée des activités non agricoles a progressé de 3%, portée par l'amélioration de la demande étrangère, le volume des exportations des marchandises et des services ayant augmenté de 12,4%, grâce à la hausse des exportations des secteurs de l'automobile de 34,3%, de l'électrique et de l'électronique (+33,3%) et du textile et cuir (+13,6%).

De même, le tourisme connait une bonne dynamique depuis 2022, le nombre des arrivées ayant atteint 11 millions de touristes, soit un taux de récupération de 84% comparativement à l'année 2019, alors que la moyenne mondiale ne dépasse pas les 63%.

Cette relance a permis aux recettes touristiques en devises d'atteindre un record de 94 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 19% par rapport à 2019, relève la note d'orientation, faisant remarquer que cette dynamique positive s'est accélérée depuis début 2023, avec la réception de 6,5 millions de touristes durant le premier semestre, soit 47,9 MMDH de recettes touristiques en devises (+68,9% comparativement à fin juin 2022).

Et de soutenir que cette dynamique devrait se renforcer davantage au cours des prochaines périodes avec les mesures prévues dans la feuille de route du secteur du tourisme 2023-2026.

Pour leur part, les transferts des Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont affiché une hausse significative durant les six premiers mois de 2023 pour se chiffrer à 55,3 MMDH, contre 48,6 MMDH durant la même période un an auparavant, soit une croissance de 13,9%.

Par ailleurs, la note d'orientation du PLF-2024 indique que conformément à la décision sage de SM le Roi, de présenter avec l'Espagne et le Portugal une candidature commune pour l'organisation des phases finales de la Coupe du monde de football 2030, le gouvernement mobilisera tous les moyens et réunira toutes les conditions pour garantir l'élaboration d'un dossier de candidature qui soit à la hauteur des aspirations de SM le Roi et veiller à ce que, sous tous rapports, cette édition inscrive sa marque dans l'Histoire.