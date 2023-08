Ile Maurice: Concert de Lucky Ali - «Je chante avec mon coeur»

Lucky Ali est arrivé à Maurice dans la matinée de ce vendredi 4 août. Accompagné de Sayli Kamble, il sera en concert au Trianon Convention Centre dimanche 6 août. Peu après son arrivée, le chanteur a tenu une conférence de presse, où il a parlé de l'événement et de son style...

Ce n'est pas sa première visite à Maurice. Lucky Ali a rappelé qu'il était déjà venu sur l'île il y a une dizaine d'années pour le tournage du film « Rock Shock ». Le film n'a malheureusement jamais été diffusé. Dans la foulée, il a expliqué qu'il trouve que la culture et les traditions de l'île Maurice ne sont pas très différentes de celles de l'Inde, ce qui le rend particulièrement heureux d'être de retour dans ce beau pays.

En parlant de sa passion pour la musique, Lucky Ali a confié que tout le monde dans sa famille chante, ce qui l'a inspiré dès son plus jeune âge. Il est un fervent admirateur d'Adi Burman, Rajesh Roshan et Kishore Kumar. En choisissant de se lancer dans une carrière d'auteur-compositeur-interprète et musicien plutôt que de suivre le destin d'une famille d'acteurs, il a découvert le vrai sens de l'amour et de la vie, et comment vivre avec satisfaction et honnêteté envers soi-même. Lucky Ali a également révélé que son nouvel album sera lancé en novembre.

Pour Sayli Kamble, qui est une grande fan de Lucky Ali, elle s'est dit très heureuse d'être de nouveau à Maurice et de partager la scène avec lui. Elle a exprimé sa gratitude envers Showtime Mauritius pour l'organisation de l'événement et invite le public à chanter et danser avec eux pendant le spectacle.

Les directeurs de Showtime Mauritius ont remercié chaleureusement Lucky Ali, Sayli Kamble et le groupe Ebanez pour leur participation au concert, ainsi que tous les sponsors et amis pour leur soutien et ont rappelé qu'il y a encore des billets de disponible sur le réseau Otayo. Anand Meethoo, du groupe Ebanez, a dit que ce concert est une occasion spéciale pour les fans mauriciens de Lucky Ali et Sayli Kamble de profiter de leur talent et de partager des moments inoubliables avec ces artistes.