Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Aout 2023

Mali : Attaques terroristes- Plusieurs soldats tués dans une embuscade jihadiste

Plusieurs soldats maliens ont été tués dans l'embuscade jihadiste jeudi d'un convoi de l'armée en direction du Niger, dans la région de Ménaka (nord-est), ont indiqué un responsable militaire et un élu local vendredi.« Selon un premier bilan, nous avons perdu six hommes », a dit le responsable militaire. « Nousavons ce jour lancé la recherche d'autres (portés disparus) mais les terroristes ont perdu au moins 15 combattants », a-t-il dit.« On peut parler d'une vingtaine de personnes si on compte les militaires maliens morts, blessés et disparus », a dit l'élu local, soulignant que le bilan n'est « pas encore très clair ». L'embuscade tendue par des jihadistes du groupe Etat islamique a visé un convoi de l'armée qui escortait des camions en direction du Niger, pays voisin en proie à la propagation jihadiste et plongé dans une crise majeure depuis un coup d'Etat militaire, selon des sources militaires et policière. (Source : abamako.com)

Sénégal : Gouvernance- La modification du Code électoral validée en commission technique

Au Sénégal, le projet de loi pour modifier le Code électoral a été voté ce vendredi 4 août en commission technique. Il doit être entériné ce samedi en Assemblée plénière. Des modifications portant sur les parrainages et sur l'inéligibilité, qui permettraient aux opposants Karim Wade et Khalifa Sall de se présenter à la présidentielle 2024. Le projet de loi est clair : « Nul ne peut refuser l'inscription sur les listes électorale aux personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font I'objet d'une mesure d'amnistie ou de grâce. » Une proposition conforme aux accords négociés lors du dialogue nationale de juin 2023..( Source : Rfi)

Niger: Après le coup d'Etat- Les militaires ouest-africains prêts à intervenir contre les putschistes.

Les militaires du bloc ouest-africain (Cedeao) ont annoncé vendredi être prêts à intervenir contre les putschistes qui ont pris le pouvoir le 26 juillet à Niamey. Les contours d'une "éventuelle intervention militaire" contre la junte nigérienne ont été "définis", a affirmé vendredi à la presse un responsable de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, à l'issue d'une réunion des chefs d'état-major de la Cedeao à Abuja au Nigeria, pays qui la préside actuellement. « Tous les éléments d'une éventuelle intervention ont été élaborés lors de cette réunion, y compris les ressources nécessaires, mais aussi la manière et le moment où nous allons déployer la force », a déclaré le commissaire chargé des Affaires politiques et de la Sécurité, Abdel-Fatau Musah. (Source : aouaga.com)

Côte d'Ivoire : L'Abbé Abékan Norbert- Deux gros baobabs de notre forêt sociopolitique sont tombés

Francis Wodié repose, depuis hier à 14h, à Moossou, sur la terre de ses ancêtres, dans une tombe aérienne en granit gris blanc, déplaçable, réalisée par l'architecte Guillaume Koffi.Le cercueil a été glissé dans la tombe après la prière mortuaire faite par le père Richard Kissi, vicaire épiscopal chargé de la pastorale sociale du diocèse d'Abidjan. Qui a réclamé le silence dans ce lieu où tant de proches reposent également pour retrouver Dieu, afin de faire des prières en faveur du professeur Francis Wodié. C'est à juste titre que l'Abbé Norbert Eric Abékan, curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux, qui a présidé la messe de requiem à la cathédrale Saint-Paul, avant l'inhumation à Grand-Bassam, a déclaré au début de la célébration : « le ciel est couvert de gros nuages, il pleut dans notre cité, notre ciel sociopolitique est gris et triste » Abékan a rappelé que c'était le mardi soir, « comme un couperet, la nouvelle est tombée et nous a fendu le cœur : le deuxième Président qui a dirigé ce pays, SEM. Henri Konan Bédié, n'est plus », a-t-il déclaré, avant de dire merci à Dieu qui l'a donné à la Côte d'Ivoire, et qui l'a repris. Parlant de Francis Wodié, dont il présidait la messe de requiem, Abékan a salué la présence des différents partis politiques, administrations et ministères. (Source : Fratmat.info)

Guinée : Affaire Cellou Dalein en contact avec Mamadi Doumbouya- L'Ufdg répond à Ousmane Gaoual Diallo…

La sortie du ministre Porte-parole du Gouvernement Ousmane Gaoual Diallo, ne laisse pas de marbre le parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (Ufdg). Dans un entretien accordé à Afrcaguinee.com, le ministre des Postes, Télécommunications et de l'Économie Numérique a déclaré que le « pont n'est pas coupé » entre le Chef de l'Etat et les anciens Premiers ministres Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo. Ousmane Gaoual Diallo a révélé que les leaders de l'Ufdg et de l'Ufr échangent régulièrement avec le Président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya. Pour la formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo, les propos du Porte-parole du Gouvernement sont inexacts. « C'est une contrevérité d'affirmer que le Président Cellou échange régulièrement avec le Colonel Mamadi Doumbouya. Mais lorsqu'une telle affirmation sans fondement vient de Ousmane Gaoual, cela ne surprend personne car il est habitué des faits », a réagi l'Ufdg dans une note transmise à notre rédaction. (Source :africaguinee.com)

Rca : Référendum constitutionnel- Partisans du «oui» et du boycott s'opposent en attendant les résultats

En République centrafricaine, le camp du « oui » au référendum constitutionnel du 30 juillet dernier et les partisans du boycott de ce scrutin continuent de s'opposer en attendant la promulgation des résultats par l'Autorité nationale des élections (Ane). Une Ane qui a légalement jusqu'au 7 août pour donner des chiffres provisoires. On ne connait toujours pas les résultats et le chiffre de la participation au scrutin référendaire qui s'est déroulé le 30 juillet 2023 en Centrafrique. L'Autorité nationale des élections (Ane) a légalement jusqu'au lundi 7 août pour donner des chiffres provisoires. Avec l'attente, la passe d'armes entre la campagne du « oui » et le camp du boycott se poursuit également. Le 3 août, la plateforme d'opposition Bloc républicain pour la défense de la constitution (Brdc) a officiellement dénoncé devant la presse « l'échec cuisant » des autorités et une « mascarade électorale ». (Source :Rfi )

Burkina Faso : 9es jeux de la francophonie- Les Étalons juniors filent en finale

Les Étalons juniors se sont qualifiés pour la finale le vendredi 04 août 2023 en battant le Bénin aux tirs-au-but par 6-7, après un match nul (1-1). Le Burkina Faso affrontera en finale le dimanche 06 août prochain, le vainqueur du match Cameroun – Niger qui se joue aujourd'hui à 18h. (Source : aouaga.com)