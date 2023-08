Afrique Australe: L'Angola et le Mozambique renforcent leur coopération

Caxito — Le gouvernorat de la province de Bengo a réitéré jeudi, à Caxito, le renforcement de la coopération entre l'Angola et le Mozambique dans les différents domaines des secteurs économique et politique.

Cette idée a été abordée par le vice-gouverneur de Bengo pour le secteur politique, social et économique, José Francisco Pedro, à l'issue de la visite dans la province, d'une délégation de l'Institut de promotion des petites et moyennes entreprises de Mozambique (IPEME), qui a permis d'établir des partenariats et de renforcer les bonnes relations existants entre les deux peuples.

À cette occasion, le directeur des services centraux d'étude, de planification et de coopération d'IPEME de Mozambique, Siro Álvaro, a évoqué le processus d'industrialisation en cours dans le pays, déclarant que c'est la voie que le Mozambique entend suivre.

"Notre visite en Angola est liée à l'émission du timbre Made in Angola dont nous tirons de bonnes conclusions", a-t-il souligné.

Le responsable s'est dit également satisfait par le volet formalisation, dans le cadre du programme de reconversion de l'économie informelle, dont l'objectif principal est la formation, l'entrepreneuriat et l'éducation financière.

La responsable du département d'appui au conseil d'administration de l'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM), Elisa Bernardo, a précisé que la visite de la délégation mozambicaine a servi d'échange des expériences, de visiter certains projets industriels et de maintenir les contacts pour d'éventuels échanges commerciaux dans un futur proche.

À Bengo, la délégation mozambicaine a visité le SIAC, le bureau provincial de développement économique intégré, la salle de formation de programme " My COOP" lié à l'entrepreneuriat, la ferme agricole Novagrolíder, l'entreprise Sino Ord (l'usine de fabrication des carreaux et de tuile et la ferme Filomena (production d'oeufs).