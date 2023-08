Congo-Kinshasa: Déroulé au Stadium omnisport portant son nom, Kinshasa - Gentiny Nogbila satisfait du déroulement du tournoi de basketball et Nzango

Lancée depuis le 23 juillet dernier, la première édition du tournoi de basketball et Nzango organisée par l'ONG Dynamique Salongo avec le partenaire financier Angel Cosmétique, a pris fin dimanche 30 juillet 2023 au stadium omnisport Gentiny Ngobila Mbaka nouvellement construit au quartier Salongo dans la commune de Lemba. C'était en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, qui a assisté au tout dernier match ayant opposé une équipe maison de Salongo à celle venue de Kauka dans la commune de Kalamu. Au terme de cette rencontre remportée par l'équipe de Salongo, le gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka a été convié à remettre des médailles et trophées accompagnés d'une prime d'encouragement aussi bien aux équipes victorieuses de deux disciplines à savoir FC Vision Nzango et FC Favelas, qu'à celles qui ont arraché la deuxième place, notamment le FC Naya Nzango battu par 10-12, et le FC Dream Team de Kauka qui a perdu en finale sur une note de 57-60.

« Je remercie toutes les équipes ayant été en compétition à ce tournoi, tout en encourageant celles qui ont été éliminées. Nous espérons qu'un jour, elles feront mieux. Je félicite aussi les équipes victorieuses. Le sport est un facteur de développement et de bien-être entre les communautés », a déclaré le Gouverneur Gentiny Ngobila devant la presse.

Il a fait savoir qu'au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa, le sport reste un sujet récurrent qui préoccupe son gouvernement. D'ailleurs, a-t-il renchéri, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi vient de le démontrer aujourd'hui avec la construction de belles Infrastructures sportives pour la première fois en RD-Congo. Et profitant de l'occasion, le premier citoyen de Kinshasa a félicité le Chef de l'Etat pour la réussite de l'organisation des IXèmes Jeux de la francophonie dans la capitale RD-congolaise.

« A Salongo ici dans une petite échelle, nous avons pu organiser ce tournoi qui a récolté un franc succès. Je pense que vous avez vu l'engouement avec lequel les gens sont venus suivre les différents matchs. Il faut que les parents poussent leurs enfants à pratiquer le sport, parce que le sport aide les jeunes, les enfants et adolescents à forger un caractère et les pousse aussi dans une formation pour avoir la générosité et la solidarité. Ce sont des valeurs qui sont devenues assez rares ici chez nous à Kinshasa. Le sport aide les gens à se mutualiser et à vivre ensemble », a expliqué le gouverneur Gentiny Ngobila.

Par ailleurs, il a promis de poursuivre avec la construction des infrastructures sportives dans toutes les communes afin de booster l'encadrement de la jeunesse Kinoise.

Pour leur part, les parents du quartier Salongo n'ont pas manqué de remercier le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, leur fils qu'ils ont vu grandir, pour la réalisation de cette oeuvre. Ils ont souhaité d'avoir d'autres actions du genre dans leur quartier. En signe de reconnaissance, le Gouverneur Gentiny Ngobila a remis quelques cadeaux aux parents de salongo présents à cette rencontre.