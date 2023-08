Congo-Kinshasa: Jeux de la Francophonie, Le Maroc continue à dominer au classement avec 38 médailles, dont 13 en Or

Le Royaume du Maroc continue à dominer les 9èmes Jeux de la Francophonie qui se déroulent à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, avec 38 médailles, dont 13 en Or, 11 en argent et 14 en bronze. Au total de 234 médailles ont été remportées jusque-là par 27 pays sur 37 qui prennent part à ce grand rendez-vous sportif et culturel des pays francophones.

Dans l'ensemble, c'est en athlétisme, handisport et para athlétisme que les Marocains ont gagné beaucoup de médailles. Ils ont raflé au total 8 médailles en Or, 9 en argent et 9 en bronze. En cyclisme sur les routes de Kinshasa, ils ont presque tout gagné, remportant deux 2 médailles en or, 2 en argent et une en bronze. En tennis de table, ils ont aussi encaissé une médaille d'argent, sans oublier dans plusieurs d'autres épreuves culturelles, dont la jonglerie avec ballon où ils ont battu les Ivoiriens en finale (médaille d'or).

En lutte libre, le Maroc n'a gagné qu'une seule médaille d'Or par l'entremise de la lutteuse Hassoune Zine qui a battu la Tunisienne Hammmi Faten (12-3) dans la catégorie de 57 kg. En judo, ils se sont aussi annoncés avec une médaille en Or et 4 en bronze. Dans le volet culturel, ils ont gagné des médailles notamment en jonglerie avec ballon. Ce qui leur fait un total de 38 médailles.

En deuxième position, ce sont les Roumains, qui comptent 25 médailles dont, 11 en or, 6 en argent et 8 en bronze. Leur discipline de prédilection c'est la lutte libre, où ils ont gagné 11 médailles, dont 6 en Or, 2 en argent et 3 en bronze. Ils ont gagné aussi 6 autres médailles en athlétisme et handisport ; en tennis de table, ils ont pris toutes médailles en Or, sans oublier en cyclisme et aussi en judo.

La RDC 6ème avec 24 médailles dont 4 en or

Le payshôte, la République démocratiquement du Congo, est confortablement bien assise à la 6ème place au classement avec 24 médailles, dont 4 en Or, 8 en argent, et 12 en bronze.

C'est en lutte libre, une des disciplines la plus populaire à Kinshasa, que les Congolais ont glané 9 médailles, dont deux en or. Les mérites sont à mettre à l'actif du lutteur Andy Mukendi Kabeya, le capitaine des Léopards lutte, qui a remporté la première médaille d'or en battant l'Arménien Simonyan Razmi (7-0) dans la catégorie de 79 kg. La deuxième médaille d'or, a été l'oeuvre d'Aron MboIsomi devant le Français Khounkaev Mokhamad chez les 97 kg (6-2). Une troisième médaille d'or a été raflée dans les concours culturel, notamment dans la littérature, et une quatrième dans la danse hip-pop.