Algérie: OPEP+ - Arkab participe aux travaux de la 49e réunion du JMMC

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a pris part, vendredi, aux travaux de la 49e réunion du Comité ministériel de suivi OPEP et non OPEP (JMMC), consacrée à l'évaluation de la conformité à l'accord de limitation de la production pétrolière par les pays signataires, pour les mois de mai et juin 2023, indique un communiqué du ministère.

Les ministres en charge du Pétrole au sein du Comité de contrôle, ont examiné lors de cette réunion tenue par visioconférence, l'évolution du marché pétrolier mondial et les perspectives de son développement à court terme, selon la même source.

Au terme de la réunion, M. Arkab a exprimé sa satisfaction des données mensuelles présentées, lesquelles indiquent que "les pays membres de l'OPEP+ ont respecté scrupuleusement le niveau de production requis".

"Nous demeurons, toutefois, prudemment optimistes et très vigilants quant à l'évolution du marché pétrolier à court terme", a-t-il ajouté, précisant que "même si la demande mondiale sur le pétrole reste à un niveau acceptable, la croissance économique, elle, demeure incertaine dans plusieurs régions, notamment du fait des politiques de durcissement monétaire des principales banques centrales, de l'augmentation des taux d'intérêt et de la hausse de l'inflation", expliquant que pour l'offre "le marché du pétrole est suffisamment approvisionné pour répondre à la demande des consommateurs.

"Comme nous l'avons annoncé en début juillet, l'Algérie réaffirme sa décision de poursuivre la baisse volontaire supplémentaire de sa production, de 20.000 barils/j pour atteindre 940.000 barils/j en août 2023", a-t-il relevé, ajoutant que "cette réduction s'ajoute à celles décidées par le Royaume de l'Arabie saoudite et de la Russie pour la même période en vue de maintenir la stabilité du marché pétrolier".

M. Arkab a indiqué que le Comité ministériel de suivi OPEP et non OPEP (JMMC) "a décidé de se réunir le 4 octobre prochain pour examiner le respect des engagements de réduction de la production des pays OPEP+ et évaluer la situation du marché pétrolier mondial".

Le JMMC se réunit périodiquement depuis janvier 2017 avec l'objectif de veiller à la mise en oeuvre des ajustements volontaires de la production des pays de l'OPEP+, signataires de la Déclaration de Coopération.