Algérie: Sétif - Centre d'information territorial de l'ANP, un rôle central dans la consolidation du lien Armée-Nation

SETIF — Le Centre d'information territorial de l'Armée nationale populaire (ANP) "Chahid Laïfa Bourokba", à Sétif, joue un rôle central dans la consolidation du lien entre l'institution militaire et le citoyen dans le cadre de l'association Armée-Nation.

Le responsable du Centre, le lieutenant-colonel Mohsen Messaoudi, invité par la radio régionale de Sétif, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'Armée nationale populaire (le 4 août de chaque année), a souligné que la création du Centre d'information territorial de l'ANP, qui relève de la 5èmerégion militaire, a pour objectif de concrétiser les objectifs fixés par le commandement général de l'ANP en matière d'information et de communication.

Le même officier a expliqué que le centre travaille également à sensibiliser les citoyens à l'importance du service national qui contribue à "diffuser la culture de la défense nationale" par la mise en exergue du rôle de l'Armée et de ses efforts.

Les activités du centre sont fondées sur la mise sur pied de diverses activités périodiques telles que l'organisation et l'accueil d'événements commémorant les dates marquantes de l'histoire du pays, la tenue de séminaires, de conférences et de forums, l'organisation de journées d'information et de portes ouvertes sur l'institution militaire, ainsi que la projection de documentaires, de films historiques et autres.

%

Selon le lieutenant-colonel Messaoudi, le centre d'information territorial s'emploie constamment à renforcer le lien Armée-Nation à travers une communication quotidienne et ininterrompue avec le citoyen en lui faisant connaître, également, les services gratuits fournis, tels que l'accès à la bibliothèque, mise à la disposition des lycéens préparant le baccalauréat, des étudiants universitaires et des chercheurs qui peuvent consulter un nombre important d'ouvrages dans de nombreuses disciplines.

Des explications sont également fournies, en particulier aux jeunes, sur les démarches à entreprendre pour rejoindre les rangs de l'ANP et sur le service national, en remettant aux citoyens des brochures, des dépliants et des publications comme la revue El-Djeïch, le guide du recrutement et autres.

Le centre offre également au public une exposition permanente sous forme de petit musée permettant de découvrir des vêtements, des uniformes, des grades et autres appartenant aux différentes armes de l'ANP et leurs spécialités, ainsi que certaines collections de la période de la glorieuse Révolution telles que des habits, de la monnaie et des documents administratifs liés aux Moudjahidine et aux Chouhada, selon le lieutenant-colonel Messaoudi.

Lors des événements spéciaux, le centre territorial permet aux visiteurs d'apprécier des expositions de photographies historiques relatives à la lutte pour l'indépendance et aux différentes périodes traversées par l'Algérie jusqu'au recouvrement de sa souveraineté, à l'émergence et au développement de l'ANP, et aux diverses armes et spécialisations offertes par l'institution militaire, a encore précisé l'officier responsable du centre.

Il est à noter que de nombreuses activités ont été organisées par le centre d'information territorial de l'ANP "Chahid Laïfa Bourokba" à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'Armée nationale populaire.

C'est ainsi qu'en plus d'hommages rendus à des travailleurs et à des retraités de l'ANP, de riches expositions ont été mises sur pied, mettant en relief les événements marquants vécus par l'Algérie jusqu'à l'indépendance, ainsi que le développement continu de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale.