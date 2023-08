Algérie: Goudjil présente ses voeux à l'ANP, à l'occasion de sa Journée nationale

ALGER — Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a présenté, vendredi, ses voeux à l'Armée nationale populaire (ANP), à l'occasion de la célébration de sa Journée nationale, instituée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

"A l'occasion de la Journée nationale de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), j'adresse mes voeux les plus chaleureux au Commandement et aux membres de notre vaillante Armée, liée à jamais au peuple et à la patrie par fidélité et amour pour l'Algérie, et gardienne de la paix, de la sécurité et des potentialités de l'Algérie nouvelle. Vive l'Algérie...Gloire à nos valeureux martyrs", a écrit M. Goudjil dans son message de voeux.