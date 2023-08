Cote d'Ivoire: Al-Ahli va faire une offre au Barça pour Kessié

Courtisé par plusieurs équipes en Europe, Franck Kessié pourrait prendre la direction de l'Asie. Le FC Barcelone devrait recevoir une offre des Saoudiens d'Al-Ahli pour un éventuel transfert de l'Ivoirien .

Le milieu de terrain de 26 ans est suivi par Tottenham et la Juventus. Les Bianconeri et les Spurs veulent dénicher la star ivoirienne de la Catalogne, un an seulement après son arrivée de Milan.

D'abord, des informations disent que Franck Kessié préfère la Premier League à un retour en Serie A. Maintenant, le journaliste de Sky Sport Fabrizio Romano révèle qu'Al-Ahli va faire une offre dans les prochains jours.

Au milieu des déménagements en nombre vers la Saudi pro League, le joueur, qui a brillé par son absence lors du premier Clasico de la saison, ne devrait pas être fermé catégoriquement à rejoindre l'Arabie Saoudite aux côtés de Kalidou Koulibaly ou encore de Sadio Mané.

Saudi side Al Ahli remain interested in Franck Kessié, still waiting for formal proposal to be submitted. 🔵🔴🇨🇮

Barcelona are prepared to sell Kessié, Xavi has been clear with him -- up to the player.

Juventus and two PL clubs have been showing interest for weeks. pic.twitter.com/pLlKwtUvGg

-- Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023