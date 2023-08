Sénégal: Al Nassr - Sadio Mané réagit après son premier match avec Cristiano Ronaldo

Après ses premiers pas à Al Nassr, Sadio Mané a réagi sur ses médias sociaux avec un message adressé à Cristiano Ronaldo et aux fans de l'équipe saoudienne.

L'international sénégalais a rejoint l'Arabie Saoudite cette semaine, signant un contrat avec Al Nassr. Le joueur n'a pas perdu de temps avant de faire ses débuts dans sa nouvelle équipe, ayant réalisé en amont des entraînements de présaison avec le Bayern Munich.

Hier, Sadio Mané a disputé ses quarante et cinq premières minutes avec le club saoudien, aux côtés de Cristiano Ronaldo, la légende portugaise ayant marqué un but salvateur. Une égalisation en fin de match qui leur a permis d'accéder aux quarts de finale de la Coupe arabe des clubs champions.

Sur les médias sociaux, Sadio Mané a envoyé un message à CR7 pour son but et aux fans pour leur soutien. « Une nouvelle page s'ouvre !!! Félicitations pour ton but, grand homme Cristiano !!! Au tour suivant. Merci aux fans d'Al Nassr FC, le soutien a été incroyable », a écrit l'attaquant de 31 ans.

Une nouvelle page s'ouvre!!! Congrats for your goal big man @Cristiano !!! On to the next round💪🏾 Thank @AlNassrFC fans, the support was amazing. pic.twitter.com/wAKi3XAhWL

-- Sadio Mané (@SMane_Officiel) August 3, 2023