Sénégal: Jeux de la Francophonie - Le Sénégal remporte l'argent au 4x100 chez les hommes

La 3eme journée de compétition pour l'athlétisme a été ponctuée par une médaille d'argent pour la délégation du Sénégal. En effet, le relais 4x100m chez les hommes s'est classée deuxième de la course derrière la Côte d'Ivoire. Le judo qui faisait son entrée dans la compétition est encore en rodage avec une finale de bronze perdue.

KINSHASA (République démocratique du Congo) - Après la belle moisson de médailles de mardi, une seule finale était au programme de l'athlétisme sénégalais mercredi. Sur la piste du Stade des Martyrs de Kinshasa, l'équipe du relais 4x100m a remis ça avec une médaille d'argent glanée. L'équipe constituée de Louis François Mendy, Mamadou Fall Sarr, Lamine Diallo et Omar Ndoye a, en effet, pris la deuxième place de la course avec un chrono de 39"66. Une belle performance pour le premier, quatrième à s'élancer sur la piste pour terminer la course de son équipe. « Nous visions la première place et le record du Sénégal qui est de 39"36. Mais quelques problèmes au niveau de la transmission du relais nous ont retardés dans notre course », a dit Louis François Mendy, tout essoufflé, au bout de son effort.

Tout compte fait, il se dit satisfait de la performance d'autant plus que, renseigne-t-il, « nous n'avons pas eu le temps nécessaire pour préparer le relais ». Du coup, les soucis ont été, à ses yeux, au niveau des passages où l'équipe ivoirienne a fait la différence avec un chrono de 39"38. Des difficultés surtout lors du dernier relais entre lui et son prédécesseur, Omar Ndoye. L'île Maurice a pour sa part, pris la troisième place avec un chrono de 39"71 pour compléter le podium.

%

Après les athlètes, les techniciens apprécient la performance. Pour Ndiack Thiaw, entraîneur national des sauts et membre de la Direction technique nationale, elle est tout sauf anodine. « Ce n'est pas une surprise. Dans le groupe, on a quatre athlètes qui sont tous à moins de 39"50 cette saison. Cela voulait dire qu'il pouvait faire de bonnes choses et même remporter l'or », a-t-il fait noter. Il s'est ainsi dit satisfait de la course de ses athlètes qui, à ses yeux, sont dans une phase de progression.

Plus tôt dans la journée, Ousmane Sidibé avait gagné sa place pour la finale du 400m haies en remportant sa série en 50"35, le meilleur temps des qualifications. Ce qui lui a d'ailleurs permis de battre son record personnel. Il disputera sa finale vendredi prochain. Mais avant, l'athlétisme poursuit ses compétitions aujourd'hui avec, à partir de 10h50, Omar Ndoye et Mamadou Fall Sarr qui doivent disputer les qualifications du 200m. Dans l'après-midi, Amath Faye qui a raté le podium à la longueur va essayer de se rattraper au triple saut.

Judo - Oumar Mballo perd la finale pour le bronze

Parmi les derniers athlètes à descendre sur le terrain, les combattants du judo étaient en lice, hier, au gymnase du stade Tata Raphaël. Une entame infructueuse pour l'équipe nationale qui avait quatre athlètes sur le tatami avec Diodio Sonko (52kg chez les dames), Oumar Mballo et Mouhamed Mboup, respectivement chez les 60 kg et les 66 kg chez les messieurs. Mballo a eu le parcours le mieux abouti mais, il a perdu son combat pour la médaille de bronze face au Français Enzo Patrick Jean par Waza'ari. Aujourd'hui, ils seront deux à entrer en lice avec d'abord, Serigne Amsatou Gaye dont l'adversaire sera déterminé chez les -73kg. Anna Siga Faye (-63kg) montera ensuite sur le tapis face à une adversaire encore à désigner. Des rencontres en 8es de finales pour tenter de progresser et donner à la délégation ses premières médailles dans la discipline.

Athlètisme - Amath Faye remporte l'argent au triple saut

L'athlétisme poursuit sa moisson de médailles à Kinshasa. Le dernier podium en date a été remporté, hier, par Amath Faye qui a pris la deuxième place du triple saut chez les hommes. Avec un bond à 16,61m réalisé dès son deuxième essai (il a mordu au premier), il se classe derrière le champion d'Afrique burkinabé, Hugues Fabrice Zongo qui a remporté le concours avec un saut à 17,11. La médaille de bronze est revenue à l'Arménien Levon Aghasyan (16,40m). Une belle performance pour le Sénégalais qui avait échoué mardi dernier dans sa quête de médaille dans le concours du saut en longueur. Il avait terminé au pied du podium (4e avec 7,79m). Les autres athlètes en lice, hier, disputaient les qualifications. En particulier au 200m messieurs où Mamadou Fall Sarr et Oumar Ndoye ont été éliminés en demi-finales auxquelles ils avaient eu accès après leurs qualifications du matin. Le premier a remporté sa course d'entrée, hier, avec un chrono de 20"96 alors que le second a pris la 4e place de sa série en 21"42. En demi-finales, ils ont terminé respectivement aux 7e et 8e rangs des deux courses en 21"50 et 21"27.

Le handisport était aussi au programme mais Abdou Bâ a fini 8e du saut en longueur avec un bond à 5,5m. Pour sa part, Mame Ousseynou Diop a bouclé sa course du 200m à la 4e place en 25"40 ; une position qui l'a éliminé de la suite de la compétition.

L'athlétisme boucle ses compétitions aujourd'hui avec, pour les athlètes sénégalais, entre autres, la finale du triple saut féminin avec Sangoné Kandji, celles du 400m haies où participera Ousmane Sidibé, du 400m haies dames avec Saphiétou Boye ou encore, le 4x400m messieurs pour boucler le programme.

Basketball

Le Sénégal écarte Madagascar et retrouve le Cameroun en finale

KINSHASA (RDC) - La finale du tournoi de basketball féminin des 9es Jeux de la Francophonie opposera demain, le Sénégal au Cameroun. Les deux formations ont battu, hier, respectivement Madagascar et le Liban en demi-finales. L'opposition tant redoutée a tourné à une promenade de santé pour les Lionnes. Elles ont largement dominé les Malgaches par 94 à 48 dans une partie où ces dernières n'ont résisté que le temps du premier quart remporté (21-16) par les protégées du coach El Hadj Diop. Ce score reflétait d'ailleurs les difficultés des filles qui ont eu du mal à entrer dans le match. Mais c'est au deuxième quart-temps qu'elles ont pris les choses en main. Une efficacité offensive doublée d'une bonne défense (surtout) leur ont permis de prendre le large. Elles n'ont d'ailleurs concédé qu'un panier (2 points) dans cette séquence. Ce qui leur a permis de rentrer aux vestiaires avec un écart de 25 points (43-18). La reprise a été une continuation du deuxième quart avec des Lionnes plus agressives, même si leurs vis-à-vis ont sonné la révolte avec 10 points réussis. Ce qui a donné un score de 72 à 28 à la fin du troisième quart. La fin de partie a été celle de la confirmation pour Bigué Sarr (25 points, 5 rebonds) et ses camarades qui ont tranquillement géré la fin pour s'imposer finalement par 94 à 48.

En finale, ce sera donc un duel de Lionnes auquel aura droit le public de plus en plus nombreux à venir au gymnase du Stade de Martyrs. Le Sénégal sera opposé au Cameroun qui a disposé, plus tôt dans la soirée, du Liban par 69 à 58. Un autre match, selon l'entraineur du Sénégal, pour atteindre l'objectif dans ce tournoi qui se trouve être la médaille d'or.

Football : Les Lionceaux jouent la 7e place contre le Liban

Sortis dès les matchs de poules après un match nul et une défaite face respectivement au Congo (2-2) et au Burkina Faso (0-1), les « Lionceaux » disputent ce jeudi, un match de classement. Une rencontre qui va déterminer les 7e et 8e équipes du tournoi qui doit les opposer à la formation libanaise. Elle est prévue au stade Tata Raphaël à partir de 15 heures avant le match, pour les 5e et 6e places, qui mettra aux prises à 18 heures, les deux voisins congolais. À noter que les demi-finales du tournoi de football se jouent vendredi.

Lutte africaine : Le Sénégal en finale face au Niger

Après les cinq médailles obtenues sur les tapis kinois (lutte libre), les lutteurs sénégalais ont retrouvé, hier, leur aire de jeu privilégiée, le sable pour disputer la compétition par équipe. Fidèle à sa réputation d'équipe intraitable dans cette discipline, le Sénégal s'est facilement qualifié pour la finale qui se joue samedi, toujours sur cette aire ensablée aménagée dans le Stade Tata Raphaël. Babacar Diène en -66kg, Mamadou Diouf chez les -76kg, Siny Sembène en -76kg, Gora Niang (-100kg) et enfin, Modou Faye "Ordinateur" ont été expéditifs face à leurs adversaires burkinabè, battus (5-0) en demi-finale. Les champions sénégalais, tenants du titre, gagnent ainsi le droit de défendre leur couronne et confirmer leur statut dans la discipline. En face, ils auront une vieille connaissance, le Niger. Une formation que le Sénégal rencontre régulièrement dans les tournois régionaux comme continentaux. En demi-finale, le Ména de la lutte africaine a disposé de la Roumanie ; une équipe tout de même diminuée puisque amputée de deux lutteurs. Du coup, Issa Saley et Zakari Abdourahamane n'ont pas eu d'adversaires et ont donc été déclarés vainqueurs. Tout comme Bakoy Bajini, Ibrahim Mahaman et Hassane Salou qui ont défait leurs vis-à-vis. De belles oppositions en perspective samedi.

Football : Sénégal - Liban 3-0

Les Lionceaux surclassent le Liban et prennent la 7e place

Le Sénégal a bouclé, hier, son tournoi de football par une large victoire sur le Liban. C'était en match de classement pour les 7e et 8e places de la compétition. C'est à la suite de son élimination en matchs de poules. Sur la pelouse du Stade Tata Raphaël, les Lionceaux étaient plus que convaincants et ont fait preuve de réalisme pour faire la différence dans les premiers instants du match. Trois buts marqués en première période par Pape Daouda Diong (9e) et Pape Amadou Diop par deux fois (28e et 38e) permettent aux Lionceaux de sécuriser leur victoire. À la reprise, Mouhamed Guèye et ses coéquipiers n'ont fait que gérer malgré quelques occasions ratées. Mais aussi, le refus de l'adversaire de jouer. Avec ce succès, le Sénégal quitte la compétition sur une bonne note.

Abdoulaye Fall, coach du Sénégal : « Avec une bonne préparation, on aurait fait un bon tournoi »

Le Sénégal n'a pas pu sortir des matchs de poules du tournoi de football des Jeux. L'équipe a fait match nul puis concédé une défaite lors des deux premières rencontres face respectivement au Congo (2-2) et au Burkina Faso (0-1). Un goût d'inachevé pour le sélectionneur qui a pris le relais de Malick Daff, resté à Dakar. Ce, malgré une victoire convaincante en match de classement, hier, contre le Liban (3-0). Pour Abdoulaye Fall, cette dernière victoire dénote d'un état d'esprit de gagneur qui anime les joueurs qui ont manqué de préparation en direction du tournoi. « On n'a pas eu une bonne préparation. Ce qui fait que lors des deux premiers matchs, on n'a pas bien joué », a estimé le coach. Qui justifie ainsi les difficultés qu'ont eues ses poulains pour marquer, en particulier face aux Étalons juniors, malgré la domination. « Si on avait au moins quatre semaines ensemble, si les joueurs étaient bien préparés, on aurait fait mieux que ça. On aurait pu gagner nos deux premiers matchs et poursuivre l'aventure », a fait savoir le technicien. Pour qui, le groupe s'est bonifié au cours du tournoi et a montré de bonnes choses qu'il convient de capitaliser pour d'autres échéances.

Judo : Serigne Amsatou Gaye et Anna Siga Faye ratent le bronze

Pour sa deuxième journée de compétition dans ces Jeux, le judo sénégalais avait deux Lions sur les tatamis du Gymnase du Stade Tata Raphaël. Les deux combattants en lice ont échoué au pied du podium, ratant ainsi la médaille. Pour son entrée en matière, Serigne Amsatou Gaye avait battu chez les -73kg, le Burkinabé Zie Daouda Coulibaly par ippon en huitième de finale, au terme d'un combat qui a duré 2mn23s. Au tour suivant, il sort le Malgache Yves Rayan Ravelojaona par waza-ari en 7'18". Dans sa quête de place pour la finale, le Sénégalais va buter sur le Kino-Congolais, Gedéon Kasota Kisiati qui a remporté le combat sur ippon alors que chaque combattant avait réussi un waza-ari et concédé une pénalité (shido). Ce qui l'a contraint à devoir disputer le bronze contre le Kosovard Dardan Cena ; un combat finalement perdu par ippon.

Chez les dames, Anna Siga Faye (-63kg) n'a pas eu l'occasion de disputer sa finale de bronze. Le jury a estimé qu'elle a fait une faute pour laquelle elle a été disqualifiée en demi-finale face à la Canadienne Isabelle Marie Anderson Harris. Elle avait pourtant gagné son quart de finale en dominant la Camerounaise Kevine Laure Gadjeu Pouaha par ippon. Du coup, c'est la Marocaine Chaimae Taibi qui a pris le bronze sans combattre.