Sénégal: AfroBasket féminin Fiba 2023 - Le Sénégal prend sa revanche sur le Mali et retrouve Nigéria en finale, samedi

Le Sénégal a pris sa revanche, hier, contre le Mali, dans un match intense et indécis jusqu'au dernier quart temps lors de la dernière demi-finale de la journée. Les « Lionnes » qui ont remporté le remake (75-65) vont affronter le champion en titre, le Nigeria, en finale de l'AfroBasket féminin 2023 de la Fiba demain.

C'est avec une Ciarra Dillard explosive, une Aya Traoré appliquée et une Madjiguène Séne qui s'est enfin réveillée sous la raquette que l'équipe du Sénégal a obtenu sa place en finale, hier, à la BK Arena, face au Mali. Les « Lionnes », décidées à laver l'affront après leur revers contre cette même équipe malienne (72-49) lors de la phase de groupe, ont sorti un jeu XXL. Et dès l'entame du premier quart temps, elles ont montré de la détermination, ne laissant pas aux Aigles Dames l'occasion de dérouler leur jeu. Le Sénégal remporte alors le premier quart temps (20-16) et tente de maintenir l'écart au deuxième quart temps. Mais c'est sans succès face à une équipe malienne injouable sous la raquette qui revient au score grâce à une Sika Koné performante sous la raquette (20 points, 10 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions, pour + 26 d'évaluation). Elle a causé beaucoup de difficultés à la défense sénégalaise (38-36) à la pause en faveur du Mali.

De retour des vestiaires, le match change de visage, les « Lionnes » se lâchent et imposent une zone presse qui déstabilise l'équipe adverse. Au même moment, Ciarra Dillard, intenable, sème la zizanie dans la défense malienne. Elle met les paniers aisément, à tous les angles et devant un public émerveillé par son audace. Les protégées de Moustapha Gaye creusent l'écart à la fin du troisième (60-49) et essayent de gérer le dernier round. Dans le quatrième quart temps, les Maliennes tentent de recoller au score mais c'était sans compter avec la détermination des Sénégalaises à garder la main sur ce match qui se soldera finalement par dix points d'écarts (75-65).

Les « Lionnes » se qualifient alors pour la grande finale de fort belle manière, une indication de leur détermination à rester en lice et à essayer de remporter leur 12e Championnat d'Afrique, le premier depuis 2015, face au Nigeria, ce samedi, à la Bk Arena.

La meneuse sénégalaise, Cierra Dillard (33 points, 7 rebonds, 2 interceptions pour une + 35 d'évaluation) a été la Mvp du match. Elle a non seulement réussi 3 tirs sur 8 à longue distance, mais a également distribué six passes décisives, ce qui constitue sa meilleure performance sous le maillot du Sénégal. Aya Traoré a aussi fait un gros match avec 16 points de même que Fatou Pouye (9 points).

Mots des entraineurs - Moustapha Gaye : coach du Sénégal

« Les filles ont retrouvé leur santé et c'est ça qui nous a amené à cette victoire »

« Vraiment, c'est un bonheur incommensurable parce que nous avons débuté très difficilement. Je rends grâce à Dieu, je remercie également les joueuses car elles sont braves. Elles sont revenues de très loin et se sont serré les coudes. Et comme Fatou Dieng l'a dit tout à l'heure, il fallait se battre, elles l'ont fait et vraiment bravo à tout le monde, en attendant la finale de samedi. Vous savez quand on avait perdu contre le Mali, j'avais dit ici, qu'on avait mené à la mi-temps. On a été très bon en première période avant de s'effondrer par la suite parce que, d'abord, le Mali a été plus agressif en défense en deuxième mi-temps, et nous, on avait plus les jambes. Je me posais alors beaucoup de questions et on a essayé de trouver des réponses à ces questions. Je pense que l'équipe s'est bonifiée au fil des matchs. Je ne peux pas terminer sans vraiment féliciter cette très belle équipe du Mali. Elle est merveilleuse, maintenant je pense qu'ensemble, on va travailler pour faire face. Les filles ont retrouvé leur santé et c'est ça qui nous a amené à cette victoire ».

Cierra et le collectif

« Concernant Cierra Dillard, je l'ai rencontrée deux fois, j'étais convaincu que c'était la joueuse qu'il nous fallait parce qu'on avait besoin d'une bonne meneuse de très bon niveau pour revenir en Afrique. On va attendre la fin de la compétition pour tresser les lauriers, pour le moment on va saluer le travail d'ensemble. Sans les autres, Cierra n'y arriverait jamais. Fatou Dieng c'est son mentor, elle apprend beaucoup d'elle, d'Aya d'Oumou Khairy, en gros c'est un travail d'équipe. Maintenant, il faut revenir sur terre, on va se reposer et penser comment aborder la finale.

Je remercie d'ailleurs coach Rémy Ndiaye qui nous envoie toutes les vidéos de nos adversaires. Et vous n'imaginez même pas que c'est Fatou Dieng, Aya Traoré et Oumou Sarr qui travaillent sur les vidéos. Moi je ne fais que travailler sur les solutions, mais ce sont elles qui décortiquent les points forts et les points faibles de l'adversaire. On prépare le Nigéria qui est une très belle équipe. Les gens disaient que c'est une équipe venue sans ses stars, mais cette équipe est capable de tout. Je leur souhaite de perdre en finale contre nous. C'est une très belle équipe mais nous aussi, on va se battre et tout faire pour gagner. On vient pour gagner, je l'avais dit hier avant le match contre le Mali. Le Nigéria est une belle machine, mais le Sénégal aussi a des arguments à faire valoir. Ça va être une finale très intéressante ».

OUMAROU SIDIYA: COACH DU MALI

« Le Sénégal a sorti un facteur X en la personne de Cierra Janay Dillard »

« C'est la déception. On est vraiment très déçu de ce qui nous arrive. On n'est pas surpris. On s'y attendait d'une manière ou d'une autre. On a tout fait pour se prémunir de ce retour revanchard du Sénégal, malheureusement notre plan n'a pas fonctionné. On les avait battues en match de poule, mais c'est une équipe pétrie de talents, avec beaucoup d'expériences, qui a sorti un facteur X en la personne de Cierra Janay Dillard. La preuve, elle met 33 points. Nous avons essayé de la retenir pourtant, mais on n'a pas pu. Il n'y a pas eu d'excès de confiance. On a essayé de canaliser les ardeurs des filles. Elles savent qu'elles sont à un certain niveau de basket et ce sont des choses qui peuvent arriver, mais là, je crois que le Sénégal s'est remobilisé et ce n'est pas l'excès de confiance qui nous a coûté la défaite, mais notre manque de réussite. Nous avons raté des occasions très simples, c'est ce qui nous a valu la défaite. Il n'y avait aucun excès de confiance, ni de mépris. Nous n'étions pas en forme aujourd'hui. On est vraiment déçu, on avait qu'un seul objectif, celui d'aller chercher le trophée. Si on s'arrête avant la finale, on est déçu, mais on va se mettre au travail et voir ce qui va nous arriver après. Contre le Rwanda, on ne doute pas que ce sera un autre match très difficile. On ne peut plus gagner le trophée, nous allons chercher au moins une médaille. Le Rwanda est une équipe très joueuse, très difficile à contenir. Dans le sport, il y a la victoire et la défaite et nos filles comprennent cela très bien. Il faut digérer et aller de l'avant ».

REACTIONS

FATOU POUYE : INTÉRIEURE DES « LIONNES »

« Face au Nigéria on va se donner à fond et jouer notre basket »

« On rend grâce à Dieu, tout d'abord, parce que beaucoup pensaient qu'on ne pouvait pas y arriver. Avec l'aide de nos coaches, nous y sommes arrivées. C'était difficile mais nous avons pu surmonter beaucoup d'obstacles. On avait affronté le Mali en phase de groupe et il nous avait battues. Pour ce match, on s'est dit qu'il fallait rectifier les erreurs qu'on avait commises durant le premier match pour s'en sortir. L'équipe a fait un bon travail collectif, en défense et au niveau des rebonds. C'est ce qui nous a permis de gagner le match. On en voulait, on avait envie de faire de bonnes choses. Pour ma performance, mes coéquipières m'ont dit que je le pouvais et que je ne devrais pas avoir peur. Elles m'ont poussée à me transcender pour faire le résultat que j'ai fait. Le travail n'est pas encore fini, il reste un match crucial. Face au Nigéria, on va se donner à fond et jouer notre basket ».

FATOU DIENG : MENEUSE DES « LIONNES »

« On s'est dit qu'il fallait se remobiliser, se serrer les coudes pour y arriver »

« Notre état d'esprit, c'était de faire mieux que le premier match, de gommer les erreurs et prendre notre revanche. On connait l'équipe du Mali et on avait envie de bien faire pour aller en finale. On s'est dit qu'il fallait se remobiliser, se serrer les coudes pour y arriver. Pour Cierra Dillard, on est tous fier d'elle. On est contente qu'elle soit là, qu'elle s'adapte très vite à l'effectif et qu'elle se sente comme une Sénégalaise. Nous sommes derrière elle, on lui parle tout le temps. Tout ce qu'on veut, c'est que le Sénégal gagne. Nous voulons que le drapeau du Sénégal soit hissé au plus haut et qu'on entende l'hymne national du Sénégal à la fin de la compétition. On s'entend très bien. Il y a du respect entre les anciennes et les plus jeunes. On se serre les coudes même s'il y a des hauts et des bas. Et c'est dans les moments difficiles qu'on est encore plus solidaire ».

YACINE DIOP : AILIÈRE DES « LIONNES »

« On connaissait la clé du match, bien défendre... »

« Pour ce match, il fallait faire mieux. On a appris de nos erreurs de la première rencontre. On avait mal débuté la 2e période, on les a étudiées et on a contrôlé le match. On connaissait la clé du match qui était de défendre, d'empêcher leur pivot de venir sous la raquette. Il fallait aussi être présent sur les duels, gagner les « box out » et faire des replis défensifs très rapide. C'est ce qui nous a permis de gagner le match. Maintenant, on fait focus sur la finale, surtout qu'on va faire face comme lors de ce match contre le Mali. On les respecte mais on n'a pas peur de les affronter. Ça va être une revanche sur le plan personnel, c'est ma 2e finale d'Afrobasket. La rencontre contre le Nigeria sera très disputée. On va se reposer et bien préparer le match ».

NIGERIA - RWANDA (79-48)

Les championnes en titre montent en puissance

L'équipe du Nigeria a montré toute sa puissance, hier, à la Bk Arena lors de la première demi-finale de l'Afrobasket féminin Fiba 2023. Les championnes en titre ont, en effet, battu l'équipe rwandaise, devant son public, sur un large score de (79-48).

Les championnes en titre sont en finale ! Le Nigeria n'a pas fait dans les détails, hier, face au Rwanda, lors des demi-finales de l'Afrobasket féminin Fiba 2023. Les D'Tigresses ont démontré toute leur puissance, en battant les jeunes protégées de Cheikh Sarr, coach du Rwanda, sur un large score (79-48). C'est en fait dès le premier quart temps qu'elles ont plié le match, en infligeant un (22-6) aux hôtes du tournoi, portées par des supporters très actifs et affectifs, mais aussi par Destiney Promise Philoxy (1,72 m). Très secouées, elles ont tenté de renverser la situation pour montrer qu'elles avaient leur place dans le carré d'as du tournoi, mais sans succès. L'adversaire qui est plus fort physiquement et mentalement, ne laisse pas aux jeunes collégiennes le temps de dérouler leur jeu. Le Nigeria s'est appuyé d'ailleurs sur sa défense solide pour contrer toutes les attaques des Rwandaises. Á la mi-temps, Cheikh Sarr et ses jeunes protégées ne trouvent pas de solution face à l'équation nigériane : 44-18 en faveur du Nigeria.

Menées de 24 points, les Rwandaises devaient trouver un moyen de revenir dans le match. Elles ont tenté certes de réduire le score, mais se sont heurtées à un Nigeria résistant et combatif, qui s'est battu dans ce troisième quart temps sur un 17-14. Le dernier round sera en faveur des D'Tigresses qui, aisément, vont terminer la rencontre avec un écart de 32 points (79-48). Amy Okonkwo a enregistré 23 points, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et un contre. Elizabeth Balogun a contribué à hauteur de 10 points et Olaoluuwatomi oluwayemisi taiwo a terminé à 12 points.

Avec cette victoire, le Nigeria a étendu sa série de victoires à 23 en Afrique. Les Nigérianes ont également envoyé un message fort à leur prochain adversaire en finale de cet Afrobasket féminin : elles seront difficiles à battre. Les D'Tigresses ont également montré qu'elles étaient prêtes et concentrées pour décrocher un quatrième trophée d'affilée.

CLASSIFICATION 5-8

Le Cameroun domine la Guinée (74-37)

L'équipe du Cameroun a infligé une belle correction à la Guinée, en match comptant pour les places de la 5e à la 8e, hier à la Bk Arena.

Les Camerounaises ont dominé la rencontre du premier au troisième quart temps (24-4, 18-11, 25-10) et se sont défoulées sur une équipe guinéenne qui ne s'est réveillée qu'au dernier round (12-7). Carine Silatsa a été la meilleure joueuse camerounaise de la rencontre avec à son compte 13 points, 10 rebonds, une passe décisive, 4 interceptions et un contre pour + 24 d'évaluation, tandis que Masseny Kaba de la Guinée a tiré son épingle du jeu avec 15 points, 11 rebonds, 2 passes décisives, un contre pour + 9 d'évaluation. « L'analyse est très simple, on a une équipe qui est un peu fatiguée, tout en sachant qu'une joueuse est aussi blessée. C'est sûr qu'à ce stade de la compétition, ça ne peut qu'être difficile pour nous. Mais bon, l'équipe est là avec le soutien de tout le monde. On a essayé de bien faire mais aujourd'hui, on peut dire que les dieux du ballon n'étaient pas avec nous. On a essayé de développer quelque fois du bon jeu, mais le ballon ne rentrait pas malheureusement, c'est le basket. On est là pour travailler et préparer les compétitions à venir », a déclaré le coach de la Guinée hier.

De son côté, Ahmed Ndya, sélectionneur national du Cameroun, insiste sur l'importance de terminer la compétition en beauté. « En effet, hier après la défaite contre le Sénégal, on s'est dit qu'il y a deux manières de faire. Soit on se dit que c'est terminer et voilà on reste dans l'amertume, ou les filles rebondissent. La manière de terminer cette compétition, c'est celle avec laquelle on va se lancer sur le futur. Donc, il était important de bien finir. J'ai la chance d'avoir des joueuses qui comprennent assez vite », a-t-il déclaré, hier, en conférence de presse.

Le Mozambique freine l'Ouganda (88-62)

L'équipe ougandaise ne se remet toujours pas de sa défaite contre le Rwanda, mardi dernier, lors des quarts de l'Afrobasket féminin Fiba 2023. En effet, hier, les « gazelles » ont été battues par le Mozambique en match de classement à la BK Arena (88-62). Dans leur jeu, on sentait nettement qu'elles manquaient de motivation due surement à la déception contre le Rwanda, la veille. Du coup, les coéquipières de Mellissa Akullu, intérieure de l'Ouganda (4 points, 9 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions, un contre pour une + 15 d'évaluation) n'ont remporté que le deuxième quart-temps de la rencontre (20-16) face à une équipe Mozambicaine très en forme dans ce match. Amenées par la star Léia Dongue, les Mozambicaines ont dominé le premier, troisième et dernier quart (27-13, 23-22 et 23-7). Après cette belle victoire, elles vont rencontrer, aujourd'hui, le Cameroun, toujours en match de classement.