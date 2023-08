Afrique: Caudry célèbre ses jeunes les plus méritants - Une inititiative qui séduit l'Afrique

Dans la commune de Caudry, 14 000 habitants, située dans le Nord de la France, une initiative audacieuse et bienveillante a pris naissance, portée par le Maire de la ville. Celui-ci a fait le choix de mettre à l'honneur les jeunes méritants de sa commune ayant obtenu leur baccalauréat avec mention. Un acte fort de reconnaissance qui fait écho bien au-delà des frontières françaises.

Une célébration à la hauteur de l'exploit

Le Maire de Caudry a convié les 122 élèves ayant obtenu leur baccalauréat avec mention à une réception spéciale organisée en leur honneur. Il s'agit d'une marque de reconnaissance forte envers ces jeunes qui ont fait preuve d'une grande assiduité, d'efforts soutenus et d'un engagement sans faille dans leur parcours scolaire. Une cérémonie simple, mais chargée de sens, qui souligne la valeur du travail et de la persévérance.

Au bouclage du dernier conseil municipal, la ville de Caudry a décidé à l'unanimité de faire un cadeau aux lycéens caudrésiens. « Le contexte socio-économique étant compliqué, je pense que c'est la moindre des choses », exprimait le maire, Frédéric Bricout. Les lycéens caudrésiens diplômés avec mention, peuvent ainsi demander une bourse de plusieurs dizaines d'euros. Une aide qui vient se rajouter à deux nombreuses autres déjà existantes comme l'aide au permis de conduire, les bons d'accès aux commerces ludiques ou encore la bourse d'études supérieures.

Avis donc aux jeunes Caudrésiens et Caudrésiennes diplômés cette année ! Vous pouvez dès maintenant faire la demande auprès de la mairie en amenant un justificatif de diplôme et de domicile. A condition d'avoir eu l'une de ces trois mentions : Très Bien, Bien ou Assez Bien. Respectivement, ces mentions donnent droit à une bourse de 90, 60 et 30 euros. Evidemment, il y a une enveloppe maximum de 10 000 €, il ne faudra donc pas tarder à demander son dû.

Un exemple pour la France et le monde

Par ce geste, le Maire de Caudry donne un exemple fort pour le reste de la France, mais aussi pour le monde entier. Il nous rappelle que la réussite scolaire n'est pas seulement l'affaire des élèves et de leurs familles, mais bien une question qui concerne toute la communauté. En mettant en lumière les réussites de ces jeunes, il montre qu'il est possible de valoriser et de célébrer le mérite et l'effort, tout en renforçant le sentiment d'appartenance à la communauté.

Une politique locale inclusive

Au-delà de l'aspect de la reconnaissance, cette initiative est également un exemple de politique locale inclusive. En invitant tous les élèves méritants à cette réception, sans distinction de parcours ou de mentions obtenues, le Maire de Caudry a mis en oeuvre une approche inclusive qui permet à tous les jeunes de se sentir valorisés et reconnus pour leurs efforts.

Vers un nouvel élan pour l'éducation ?

Cette initiative pourrait inciter d'autres communes à suivre l'exemple de Caudry et à mettre en place des politiques similaires de reconnaissance et de valorisation de la réussite scolaire. Il est en effet essentiel que nos sociétés reconnaissent et valorisent les efforts des jeunes, et cette démarche pourrait être une source d'inspiration pour d'autres villes, en France comme à l'étranger.

En somme, l'initiative du Maire de Caudry nous montre qu'il est possible de valoriser la réussite scolaire de manière locale, tout en envoyant un message positif à l'ensemble de la communauté. Il s'agit d'un exemple à suivre pour toutes les communes qui souhaitent encourager leurs jeunes dans leur parcours éducatif et renforcer le sentiment de communauté. C'est un message fort envoyé à la jeunesse : oui, vos efforts sont vus, reconnus et célébrés.