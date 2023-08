Ile Maurice: Sixième conférence de Pan African ILGA - Fierté et résilience pour mieux vivre ensemble

Cette année, Maurice a accueilli la sixième conférence régionale de la branche panafricaine de l'International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Association (Pan African ILGA). Cette rencontre, très suivie chaque année par les personnes LGBTQIA+, met l'accent sur des thèmes destinés à faciliter le vivre ensemble et à trouver des solutions aux problématiques rencontrées par les membres de cette communauté. Cette année, le thème de la conférence est «Fierté et résilience».

Cet événement a été organisé conjointement par le Collectif Arc-en-Ciel (CAEC) et la Young Queer Alliance et s'est tenu à l'hôtel Ravenala Attitude à Balaclava. En amont, des pré-conférences ont eu lieu les 31 juillet et 1er août alors que les activités de la conférence principale se sont déroulées le 2 août et hier. Cette rencontre a réuni plus de 300 organisations africaines dont plus de 400 délégués, issus de tous les pays du continent africain. Les échanges ont été axés sur les défis auxquels font face les membres de la communauté LGTBQIA+ en Afrique et comment faire davantage par rapport à ce qui a déjà été accompli.

Les délégués présents ont pu raconter leurs expériences personnelles. «Le Collectif Arc-en-Ciel et la Young Queer Alliance sont fiers d'être les co-organisateurs de cette conférence à Maurice. Un tel événement est important pour améliorer l'inclusion des citoyens LGBTQIA+ dans tous les pays africains. C'est une occasion unique de renforcer nos capacités à travers des échanges sur les meilleures pratiques et le partage d'expérience. Tout cela permettra de consolider le mouvement, et de renforcer la lutte contre la stigmatisation et les discriminations dont sont quotidiennement victimes les membres de la communauté. Nous sommes reconnaissants envers la PAI et le gouvernement mauricien pour leur soutien relatif à l'organisation de cet événement», a déclaré Jean-Daniel Wong, directeur du CAEC.

Ce dernier a aussi précisé qu'une invitation avait été envoyée à des membres du gouvernement, notamment à la ministre de l'Égalité des genres. «Nous avons invité le chef du gouvernement aussi. La ministre de l'Égalité des genres l'a été aussi, mais elle est en mission à l'étranger. Nous comprenons cela mais il aurait été bien que ces ministres délèguent un représentant car c'est tout de même une plateforme intéressante et nous avons une ligne de communication claire avec l'État et les institutions. Nous sommes en bons termes avec eux et ils financent bon nombre de nos projets. Nous avons une bonne relation avec le gouvernement mais cela n'empêche pas que cette relation puisse être améliorée», a expliqué Jean Daniel Wong.

Vaibhav Jeeta Jitmanyu, de la Young Queer Alliance, a, pour sa part, salué la collaboration avec le CAEC dans le cadre de l'organisation de cette conférence. «Nous sommes honorés que cette sixième conférence de la PAI ILGA ait lieu à Maurice, cette année. Notre collaboration était axée sur la fourniture de services mais aussi sur l'engagement de volontaires, qui étaient postés aux Informations desks, entre autres», explique ce dernier. La cérémonie d'ouverture avec le séga comme musique et les danseuses dans la salle, a captivé l'audience.

Les thèmes qui ont été abordés durant ces deux jours sont : «Nos jeunes, notre avenir : embrasser la fierté et la résilience pour façonner notre vision panafricaine», «Queerly African : vers un mouvement panafricain unique en son genre», «Mon corps, mon âme, mon espace, ma communauté : affirmer l'identité et la diversité»; «Le développement durable : prendre position» et «Collaborations Sud-Sud : for mer des alliances mondiales»

«La conférence régionale panafricaine de l'ILGA est une plateforme unique pour discuter des défis auxquels sont confrontées les communautés LGBTQIA+ en Afrique et pour formuler des solutions conjointes. Pour la Young Queer Alliance, cet événement est un carrefour opportun de réflexion pour construire ensemble un mouvement renforcé à travers des partenariats des droits de l'homme aux niveaux local et international pour répondre aux défis auxquels sont confrontées les personnes LGBTQIA+ à Maurice», a souligné Dhanalakshmi Goundan, directrice et chargée des droits des personnes LGBTQIA+ au sein de la Young Queer Alliance.

La Pan Africa ILGA, basée à Johannesburg, en Afrique du Sud, travaille pour faire respecter les droits humains en luttant contre toutes les formes de discrimination liées à l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre ainsi que d'autres questions à caractère sexuel. Lors de l'assemblée générale de l'association, aujourd'hui les membres éliront ceux qui siégeront au conseil d'administration pour les deux prochaines années. En 2021, la dernière édition de cette conférence régionale s'est tenue en ligne en raison de la pandémie de Covid-19.