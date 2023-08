Kenya: All Africa Media Leaders Summit - La première édition prévue en octobre prochain à Nairobi

Pour répondre aux appels pressants de nombreux professionnels des médias et acteurs de l'industrie du continent en faveur de médias libres, indépendants, professionnels et prospères en Afrique, All Africa Global Media lance une nouvelle plateforme dénommée AllAfrica Media Leaders' Summit (Amls).

Selon un communiqué de presse, comme partout ailleurs dans le monde, l'industrie des médias en Afrique connait aujourd'hui des bouleversements majeurs, et fait face à des défis qu'il urge d'adresser de manière collective.

«Ainsi, la première édition de Amls, qui sera désormais un rendez-vous annuel des Leaders des Médias du continent, se déroulera du 24 au 26 octobre à Nairobi, avec le soutien du gouvernement de la République du Kenya.

Cette rencontre s'inscrit dans une nouvelle ère, et se veut un cadre tant voulu par All Africa de toujours rassembler les acteurs et partenaires de l'industrie », lit-on dans le communiqué.

Déjà, le 4 novembre 2008, rappelle la même source, jour de l'accession à la magistrature suprême du premier président afro-américain, Barack Obama, AllAfrica Global Media marquait l'histoire de son empreinte à Dakar.

En effet, informe le communiqué, avec le soutien financier du Groupe de la Banque mondiale, de la Fondation Bill & Melinda Gates, d'Ecobank et de Coca-Cola, nous avions eu l'immense privilège de réunir une cinquantaine de dirigeants des médias parmi les plus influents d'Afrique pour lancer le « Forum des Leaders de Médias d'Afrique », African Media Leaders Forum (Amlf).

%

La première édition de Amls aura pour thème : «Repenser les médias d'Afrique en période de mutations profondes ». Selon le communiqué, l'adoption de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) est largement perçue comme un changement de cap, avec un immense potentiel qui pourrait ouvrir une ère de développement et de prospérité.

«Dans l'industrie des médias, la numérisation accrue, l'introduction de l'intelligence artificielle (IA), les campagnes de désinformation généralisées, ainsi que l'utilisation de "deep fakes", ont créé une nouvelle réalité et de nouveaux challenges, dans un contexte où les risques de troubles civils et les conflits de tous genres se profilent à l'horizon. D'où la pertinence d'un conclave annuel des dirigeants des médias d'Afrique pour appréhender et échanger sur des sujets primordiaux qui concernent l'ensemble du continent, et sur le rôle des médias », explique-t-on.

L'industrie des médias ne peut de ce point de vue faire l'économie des questions à enjeux comme la Zlecaf, la création de contenus au niveau local, le développement des compétences et la formation, la numérisation, l'introduction de l'intelligence artificielle, les fausses informations et désinformations, les deepfakes. «Au regard de tous ces défis, la tenue d'une réunion annuelle des dirigeants des médias d'Afrique, à laquelle se joindraient d'autres acteurs des médias, notamment des chefs d'État et des dirigeants d'institutions continentales, des universitaires, des représentants de la société civile et des champions du secteur privé, est importante aujourd'hui plus que jamais », précise le communiqué.