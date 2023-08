Tunisie: Kais Saied - La télévision tunisienne doit être au service des Tunisiens et non des lobbies qui se tiennent derrière le rideau

Tunis — Recevant, vendredi, la directrice générale de la télévision tunisienne Awatef Dali, le président de la République Kais Saied a souligné que cet établissement national doit être au service des Tunisiens et non « des lobbies qui se tiennent derrière le rideau ».

Le temps de la fausse propagande est bien derrière, a tenu à préciser le président Saied qui a critiqué certains programmes ainsi que la hiérarchie de l'information dans les journaux télévisés de la chaine Al Wataniya 1 qu'il a qualifiée de « non innocente ».

Il s'est interrogé sur l'absence d'émissions commémorant l'assassinat des deux martyrs de la patrie Chokri Belaid et Mohamed Brahmi ainsi que des membres de l'Armée et de la sécurité nationale qui se sont sacrifiés dans leur combat contre les terroristes et les traitres.

Citant particulièrement l'émission « Al Zaman Al Jamil » diffusé sur la chaine, Kais Saied a regretté le fait de voir l'avant-révolution qualifié de « la belle époque » par certains invités qui, avant 2011, vivaient dans l'ombre et qui deviennent aujourd'hui des héros.

Ces personnes présentes sur les plateaux évoquent avec nostalgie l'avant 2010 au moment où les Tunisiens portent leur regard vers l'avenir tout en restant attachés à leur histoire et toutes les étapes vécues. « ce qui est présenté aujourd'hui par la télévision tunisienne ne peut plus durer », a-t-il soutenu.

Et de s'interroger, pourquoi il n'existe pas d'émissions dédiées aux attentes et réclamations des Tunisiens qui ont été scandées en décembre 2010 et janvier et février 2011, ni d'émissions pour rappeler des évènements historiques majeurs comme ceux du 26 janvier 1978 et du 3 janvier 1984 ?.