Cameroun: L' afrosatorialisme , Defustel Ndjoko en séjour professionnel au Cameroun

C'est sur invitation du Cabinet Civil de la Présidence de la République du Cameroun que le fils prodige, natif de Baham a effectué son séjour sur la terre de ses ancêtres du 25 juillet au 3 août 2023.

Premier arrêt sur une audience accordée par le Directeur du Cabinet Civil de la Présidence de la République M. Osvalt BABOKE les 2 hôtes ont eu des échanges très intéressantes sur l'immense travail artistique opéré par ce digne ambassadeur de la mode à l'international.

Rappelons que ce sejour baptisé Camer Tailoring Trip a drainé du beau monde du côté de l'hôtel la Falaise de Bonanjo le 30 juillet dernier autour d'un Meet and Greet. En guise de rappel Defustel Ndjoko est classé parmi l'une des 50 personnalités les plus influentes du vestimentaire masculin, plusieurs récompenses clanées prix icônes de la mode en Belgique et bien d'autres.

Début professionnel

sa première collection présenté au Hilton remonte il ya 9 ans. Dès son arrivée en Europe dans les années 2000 il fait la rencontre du défunt photographe Daniele TAMAGNI lors d'un fashion show en Belgique,delà née sa marque de lunettes pour Nez Noirs : Defustel by Mondelli. 14 ans de parcours déjà pour ce mordue du détail via sa marque Defustel 1974 alliant parfum chemise( 169 euros ) , pantalon , sur mesure, prêt à porter, foulard, ,écharpes etc. Defustel Ndjoko s'attèle à sublimer ses clients réparties à travers le monde dans son atelier situé à Milan en Italie où il y réside, il y emploi une quinzaine de tailleurs chevronnés. en fonction des commandes le processus de la confection à la livraison peut prendre 1mois, précise ce dernier lors de la rencontre tenue le 2 août dernier à Africa Building du côté de Bastos toujours dans le cadre d'un Meet and Greet organisé avec des jeunes designers locaux .

Difficulté dans l'exercice de ses fonctions

La chaîne logistique, suivie des commandes pour bien parfaire sa clientèle a t'il précisé.

Bilan de ce séjour d'une semaine

Un séjour professionnel très satisfaisant d'après le designer camerounais de renommée internationale qui s'est achevé le 2 août dernier avec des belles rencontres ,partages d'expériences, mais sourtout de nombreuses sollicitations en termes de production , d'ailleurs le designer camerounais Defustel compte revenir au mois de septembre prochain pour la livraison des commandes avec ce bouton jaune en Nacre Rivershell qui fait tout le charme et une identité unique à la marque Defustel 1974.

On précise qu'il est nommé à la cérémonie des Oscars dans la catégorie élégance et créativité qui se tiendra le 21 septembre prochain du côté de Paris.

En dehors de sublimé, il oeuvre aussi dans le social ; soutient les jeunes filles et les handicapés pour une meilleure autonomisation dans les zones rurales au Cameroun.