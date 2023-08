Madagascar: Stockage du carbone - Les mangroves de Madagascar, 4 fois plus « performantes » que les forêts terrestres

Une demi-douzaine de régions abritent l'essentiel des mangroves de Madagascar, lesquelles représentent un peu moins de 40% des mangroves dans la partie Ouest de l'océan Indien.

La Grande île est le deuxième pays possédant la plus grande étendue de mangroves de l'océan Indien occidental, après le Mozambique, indique le WWF Madagascar, précisant que 37% des mangroves dans cette partie de l'océan Indien se trouve à Madagascar. C'est évaluer l'importance de cet écosystème de marais maritime, regorgeant de richesses en termes de biodiversité. Car non seulement les mangroves procurent des avantages économiques et sociaux, mais elles représentent également un élément essentiel sur le plan environnemental, notamment en matière de lutte contre les effets du changement climatique. Pour ce qui est des mangroves de Madagascar, elles peuvent stocker jusqu'à quatre fois plus de carbone que les forêts terrestres. Pour en avoir une image plus claire, cette « performance » est de l'ordre de 340 à 590 tonnes de carbone par hectare, retenues par les mangroves.

Malheureusement, les mangroves sont en dégradation, non seulement à Madagascar, mais également dans le monde. Selon Global Mangroves Watch en 2020, la Grande île a enregistré une perte de 8 500 hectares de mangroves en 20 ans, en grande partie en raison de l'exploitation du bois de mangrove à des fins diverses : production de charbon, bois de chauffe, pêche traditionnelle.

La journée internationale des mangroves (26 juillet), dont la célébration nationale s'est tenue sur trois jours, du 2 au 4 août 2023, était une occasion de sensibiliser le public sur l'importance des mangroves. Faut-il rappeler qu'une demi-douzaine de régions de Madagascar abritent l'essentiel des mangroves du pays, dont la région SOFIA, choisie pour la célébration de la journée d'action pour les mangroves. Hier, la ville d'Antsohihy a accueilli la cérémonie officielle au cours de laquelle ont été transmis divers messages en faveur de la conservation des mangroves et l'importance d'une bonne gestion de ces écosystèmes particuliers. 80 000 propagules ont également été plantés pour l'occasion, sur une surface d'environ 8 hectares. Notons que les mangroves dans la SOFIA sont essentiellement concentrées dans trois baies, dont notamment la baie de Sahamalaza et celle de Mahajamba. Outre la région SOFIA, les régions DIANA, Melaky, Boeny, Atsimo Andrefana, et Menabe comptent également de vastes étendues de mangroves.