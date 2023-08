Madagascar: Appel à projets sociétaux - Six lauréats primés par Ravinala Airports

Elles auront les moyens de financer les actions qu'elles envisagent de réaliser dans le cadre du développement socio-économique de leurs localités.

Les six associations gagnantes du concours d'appel à projets sociétaux organisé par Ravinala Airports dans les 4 communes riveraines de l'Aéroport International d'Ivato ont été récompensées, hier lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au San Cristobal Ivato.

60 projets

Destiné à renforcer son engagement sociétal et à emporter un impact positif dans les localités qui entourent l'aéroport, ce concours a été lancé par Ravinala Airports, au mois de mai dernier, afin de déceler les meilleures actions de mécénat proposées par des associations implantées dans les Communes d'Ivato, de Talatamaty, d'Anosiala et d'Ambatolampy Tsimahafotsy. L'appel à projets a mis l'accent sur trois thématiques principales, à savoir l'éducation, l'environnement et le développement social de ces quatre communes environnantes. Un concours qui a visiblement suscité l'intérêt de la population locale puisque 60 projets ont été reçus par les organisateurs. Des projets qui devaient répondre à un certain nombre de critères d'éligibilité à savoir avoir un lien et une proximité par rapport à l'Aéroport International d'Antananarivo, avoir des impacts positifs sur les conditions de vie de la population et être viables sur le long terme.

%

10 finalistes

Ces critères ont permis au jury, composé de l'adjoint au chef de district d'Ambohidratrimo, du chargé des projets de développement et d'autres techniciens de Ravinala Airports, de sélectionner 10 finalistes parmi lesquels ont été choisis les six lauréats, soit deux par thématique. C 'est ainsi que le projet classé n°1 de la thématique « Education » a eu droit à une somme de 15 millions d'ariary. Il s'agit du projet initié par Ecovillage qui a réalisé la Cantine Scolaire de l'EPP Soarinarivo. Elle a opté pour la création de potagers agricoles dont la production sera destinée à alimenter les cantines scolaires périodiques de l'école afin d'alléger les charges des parents par rapport à la scolarisation de leurs enfants. Dans la catégorie « Environnement », l'association Hope For Future Madagascar - Ravinala sy Baobab a également décroché le premier prix de 15 millions d'ariary grâce à son projet de pépinières « Ravinala » et de verger « Baobab » entretenues essentiellement par les enfants qui ont été initiés au reboisement. Enfin, dans la catégorie « Développement social » le premier prix toujours de 15 millions d'ariary a été décerné à l'association Sekoul Madagascar Anoka initiatrice d'un projet de production de fruits séchés à distribuer dans les marchés des communes concernées.

5 millions d'ariary

Les projets classés en deuxième position pour chaque thématique ont été également primés avec 5 millions d'ariary chacun. Il s'agit, en l'occurrence, de l'association Fille de Marie Auxiliatrice pour la catégorie « Education » qui a proposé un projet d'aire d'études et de détente pour les orphelines. Le projet consiste à prendre en charge les fillettes et les jeunes filles qui vivent dans une situation vulnérable ainsi que les orphelines, en leur donnant la chance d'être éduquées et de grandir dignement dans un foyer jusqu'à l'âge de la majorité. L'association Tafaray a également été primée de 5 millions d'ariary dans la catégorie « Environnement ». Et ce, grâce à un projet de pépinières et de culture de patates douces. Un projet à fort impact environnemental dans la mesure où il permettra, à terme, aux ménages d'avoir accès plus facilement à du bois pour l'énergie et des plantes pour la décoration. Il s'agira, en effet, de mettre en place un site de production de jeunes plants dont 15 000 arbres forestiers (Corymbia Maculata) et 5 000 plants ornementaux (frêne et Liquidambar). Enfin, dans la catégorie « Développement social » : l'association Between Us Count On Me a gagné le deuxième prix de 5 millions d'ariary pour son projet « Tanàna saine ». Un projet qui, comme son nom l'indique, est destiné à veiller au développement personnel et à l'épanouissement professionnel de chacun afin de transformer la communauté en une communauté saine et positive. Et ce, par une campagne de sensibilisation pour promouvoir la santé psychologique et mentale et promouvoir le sens de l'écoute, mettre en place un club de soutien auprès de chaque fokontany pour soutenir mentalement, psychologiquement, mais surtout humainement la population locale.