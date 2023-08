Madagascar: Forum inter-régional sur la Défense et la Sécurité - Occasion pour les habitants d'étaler leurs problèmes

Le Forum inter-régional sur la Défense et la Sécurité (FIDS) qui s'est tenu à Morondava les 3 et 4 août derniers a été clôturé, hier. Organisée par le ministère de la Défense nationale, cette rencontre a pour objectif de consulter le public afin de collecter leurs idées pour lutter contre les problèmes d'insécurité dans les cinq régions (Menabe, Vakinankaratra, Bongolava, Melaky, Atsimo-Andrefana) afin d'élaborer un document cadre pour rétablir l'ordre et la sécurité dans ces régions.

Efforts déployés

Ouvrant officiellement ce FIDS, le Premier ministre et chef du gouvernement Christian Ntsay a loué cette initiative du ministre de la Défense nationale, le général Josoa Rakotoarijaona (MDN) d'organiser cette rencontre qui lui a permis de faire un petit rappel sur les efforts déjà déployés par le régime actuel dans la concrétisation du « Velirano n°1 » du président de la République Andry Rajoelina, à savoir l'instauration de la paix et de la sécurité dans le pays. Cela a commencé par la mise en place des infrastructures et la dotation d'équipements des trois entités des forces de l'ordre existant dans le pays, à savoir la police nationale, la gendarmerie nationale, et l'armée malgache. Il y a aussi la restructuration opérée au niveau de ces trois entités, laquelle a débouché par la mise en place des unités de DSS (détachement spécial et de sécurité) au niveau de l'armée malgache, du CSAO (Centre spécial d'aguerrissement opérationnel) au sein de la gendarmerie, et la mise en place des directions régionales de la sécurité publique pour la police nationale. Des réalisations qui ont permis d'atténuer l'insécurité dans certaines zones qualifiées de "rouge" en matière d'insécurité, à entendre le Premier ministre. Malgré ces acquis, le MDN a reconnu, dans sa prise de parole, que beaucoup reste encore à faire dans ce sens. C'est pourquoi, il a souligné l'importance de ce forum.

Un livret FIDS

En effet, le FIDS a rassemblé toutes les forces vives issues des cinq régions susmentionnées, et des problèmes et des solutions ont été évoqués. Les débats étaient houleux. L'assistance n'a pas mâché ses mots en dénonçant tous ceux qu'ils estiment de facteurs d'insécurité dans la région. La corruption, le trafic d'influence, l'abus d'autorité et de pouvoir. Des fléaux qui n'épargnent pas toutes les entités concernées par la sécurité. Des élus et des autorités désignées ont été montrés du doigt. On y a également parlé de problèmes de moyens aussi bien matériels qu'en ressources humaines alloués aux forces de l'ordre envoyées sur terrain. Concernant particulièrement les ressources humaines, l'assistance a attiré l'attention des autorités compétentes sur le cas des militaires ayant effectué le service légal dans l'armée mais qui n'y sont pas rengagés. A cause de la perte de repère, ces jeunes s'adonnent aux actes de banditisme pour devenir dahalo. Exposés aux responsables dont le secrétaire d'Etat à la gendarmerie, ces problèmes et les solutions avancées pendant ce forum seront ficelés dans un document contenant les résolutions de ce forum. Appelé « Livret FIDS », ce document a été remis par le chef des Armées, le général Sahivelo Lala Monja Delphin au ministre de la Défense nationale, le général Josoa Rakotoarijaona, hier, durant la clôture officielle de cette rencontre. Des manifestations culturelles et sociales dont la distribution de dons aux 550 personnes ménages vulnérables par le MDN ont eu lieu hier.