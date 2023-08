Madagascar: Coupures d'électricité - Quand les cerfs-volants plaident coupables !

Les cerfs-volants qui s'accrochent sur les fils électriques sont responsables de certaines coupures d'électricité, indique la société nationale d'eau et d'électricité. Une explication diversement interprétée par les usagers, déjà plus que las de subir les impacts des délestages et autres coupures d'électricité d'origine autre que le délestage tournant, quoique le résultat reste le même.

Des habitants de plusieurs quartiers d'Antananarivo ont tenu, ces derniers jours, des manifestations nocturnes pour protester contre le délestage qui semble s'intensifier, ces derniers jours, en dépit de l'échéance de trois semaines, indiquée pour la fin du délestage. Actuellement, les coupures semblent survenir plusieurs fois, de jour comme de nuit, et durent au moins deux heures, si certains quartiers restent non alimentés en électricité durant plus de 6 heures, deux fois par jour, voire davantage.