Madagascar: Inauguration du port de Katsepy - Les districts de Mitsinjo et de Soalala désenclavés

Une autre avancée dans le long processus de développement des districts de la région Boeny à la région Melaky.

Améliorer d'une façon conséquente l'organisation des activités économiques à Katsepy et des zones périphériques de la région Boeny à la région Melaky. Telle est la retombée principale de l'opérationnalisation du complexe portuaire de Katsepy, commune rurale de Katsepy, district de Mitsinjo. L'infrastructure se veut ainsi être un atout majeur de cette partie de l'île (la région Marambitsy). Ce, dans la mesure où elle constitue « une nouvelle porte sur l'océan » amorçant ainsi l'ouverture de la zone au développement économique et touristique. « La mise en place de ce nouveau port correspond à un levier de développement économique et social pour les communes concernées », a-t-on fait savoir lors de la cérémonie d'inauguration qui s'est tenue hier. Les problématiques liées au désenclavement des communes du district de Mitsinjo et de Soalala seront ainsi résolues par la fluidité du trafic et une meilleure organisation du transport maritime.

Normes

Le complexe portuaire de Katsepy est constitué d'une rampe au-dessus du fond marin, d'un terre-plein avec revêtement dans une enceinte clôturée. L'infrastructure comprend également un abri pour les passagers, des toilettes publiques et un enclos pour le bétail ainsi qu'une rampe stabilisée. Les services portuaires ne pourraient qu'être de meilleure qualité. Un des grands avantages de la mise en place de cette infrastructure. L'ouverture des communes environnantes de Mahajanga ne se limite pas seulement aux améliorations apportées au port. Katsepy, un village côtier proche et loin à la fois de la ville des fleurs, pourrait ainsi facilement accueillir les touristes nationaux et/ou internationaux en quête de dépaysement. Une aventure incroyable qui commence depuis le port et qui continue grâce à une expérience maritime garantie lors de la traversée des quelques kilomètres qui séparent la commune de Katsepy à celle de Mahajanga. La mise en place de ce port constitue une nouvelle ère pour le tourisme local, et dont les communes des districts de Soalala et de Mitsinjo n'attendent qu'à être découvertes.