Madagascar: Ecoles publiques - Frais d'inscription élevés , risque de décrochage scolaire

Malgré l'annonce de la gratuité des droits d'inscription dans les établissements scolaires publics, des sommes d'argent sont quand même réclamées aux parents. Avec les prix des fournitures scolaires qui ont aussi pris leur envol cette année, l'augmentation du taux de décrochage scolaire est fortement à craindre.

Scolariser son enfant dans les établissements scolaires publics est devenu un luxe que tous les parents ne peuvent pas s'offrir. En moyenne, les frais d'inscription et de scolarité auprès des Écoles primaire publique (EPP) sont aux alentours de 30 000 à 50 000 ariary, 80 000 ariary pour les Collèges d'enseignement général (CEG) et 90 000 ariary pour les Lycées. Bien que la ministre de l'Education nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala ait réitéré la semaine dernière la gratuité des inscriptions et de scolarité auprès des écoles publiques , la réalité sur le terrain est toute autre. Le montant alloué à la caisse de soutien s'élève à plus de 50 milliards d'ariary chaque année et il y a des établissements qui reçoivent 18 millions d'ariary voire 30 millions d'ariary chaque année, a-t-elle indiqué.

Mais dans la réalité, une grande majorité des établissements scolaires publics ont encore des enseignants non fonctionnaires et non subventionnés et les parents doivent cotiser pour les payer. « Tant que des sommes d'argent seront encore réclamées aux parents, le principe de gratuité perd tout son sens. Je ne sais pas encore comment je dois faire avec un enfant en primaire et deux autres au collège alors que la rentrée approche à grands pas. Mon métier de lavandière ne me permet pas pour le moment de payer les frais d'inscription », s'inquiète une mère de famille.

Appui

A cause de cette situation, le taux de décrochage scolaire risque de prendre une pente ascendante. C'est dans cette optique que l'association Humanity Generosity for Madagascar (Sakambino Madagascar) a programmé quelques évènements tout au long de cette année pour la scolarisation des enfants démunis. « Nous avons pris en main la scolarisation de 450 élèves issus de huit fokontany de la capitale , depuis le préscolaire jusqu'au lycée. Cette prise en charge concerne entre autres les kits scolaires , l'aide alimentaire , les frais d'inscription et la consultation médicale.

Le budget alloué pour les frais d'inscription sera estimé à 20 millions d'ariary et 22 millions d'ariary pour les kits scolaires et les loisirs, selon Bodoharisoa Razafindrazaka plus connue sous son nom de scène Bodo ou la diva. Bien que des concerts solidaires soient encore programmés en France et à Madagascar, elle a lancé un appel à l'endroit des bienfaiteurs pour soutenir les associations qui mettent au coeur de leurs actions l'éducation qui est le socle du développement.