Madagascar: Projet Fia Mora - Du poisson vendu à 4 000 Ar le kilo à compter du 14 août 2023

Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action social « Fia Mora », le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue a signé, hier, une convention de partenariat avec la société Sopromer et le groupe Réfrigépêche Madagascar.

« L'objectif consiste à promouvoir la consommation de poissons, sources de protéines tout en diversifiant les aliments de la population malgache en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire », a expliqué le Secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'Economie bleue, Tilahy Andrianaranintsoa Désiré Gabriel, lors de la signature de la convention de partenariat entre la société Sopromer et le groupe Réfrigépêche Madagascar, hier, dans ses locaux à Ampandrianomby. Ainsi, les poissons de mer connus sous l'appellation de « Drihy » et « Tretreky » seront vendus à 4 000 Ar le kilo à compter du 14 août 2023, date de lancement officiel du plan d'action social « Fia Mora ». « Force est de reconnaître que le taux de consommation de ces produits de pêche reste très faible à Madagascar en raison de l'effritement du pouvoir d'achat de la population alors que les poissons procurent sept fois plus de protéines que les viandes », a-t-il poursuivi.

Révisé à la baisse

Dans le cadre de cette convention de partenariat, qui va durer deux mois, ces variétés de poisson seront commercialisées auprès de six points de vente de la société Sopromer dans la Capitale. « Nous avons choisi les zones à forte concentration de la population pour ne citer que Bemasoandro Itaosy, Ambohipo, Tanjombato, Ankazomanga et Isotry. Ces deux variétés de poisson sont les plus prisées par les consommateurs. A travers ce projet « Fia Mora », nous avons révisé à la baisse les prix en fixant à 4 000 Ar le kilo au lieu de 6 800 Ar le kilo en période normale afin de soutenir les ménages dans leur vie quotidienne face à la situation inflationniste qui prévaut dans le pays », a fait savoir Patrick Dewa Andrianirina, le directeur commercial et marketing de Sopromer. Ce n'est qu'un projet pilote qui sera vulgarisé dans d'autres régions de l'île. D'autres opérateurs oeuvrant dans le secteur de la pêche s'y impliqueront également, a-t-on conclu.