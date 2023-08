Madagascar: Ankaraobato - Six individus appréhendés par la police pour vol de biens publics

Hier soir, aux alentours de 20 heures 30, un événement troublant a eu lieu à Ankaraobato, lorsque les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de six individus soupçonnés d'être impliqués dans le vol de biens publics.

Les circonstances de cette arrestation sont remarquables, car les suspects ont été appréhendés en flagrant délit alors qu'ils tentaient de dérober des éléments essentiels au fonctionnement de la ville. Les malfrats avaient ciblé des équipements publics de grande valeur, notamment des portiques limiteurs de gabarit utilisés dans le quartier d'Ifarihy Madera. Grâce à la vigilance des agents de police qui effectuaient leur ronde régulière, ces individus ont été capturés sur le vif, mettant ainsi fin à leurs activités criminelles.

Lors de la perquisition qui a suivi leur arrestation, des outils tels que des barres à mine et des pelles ont été découverts chez les suspects, renforçant les preuves de leur intention de commettre des actes de vol et de destruction de biens publics. Les six individus ont immédiatement été placés en garde à vue en attendant leur comparution devant le parquet.

Les accusations portées à leur encontre sont graves, puisqu'ils sont poursuivis pour vol aggravé et destruction de biens publics. Ces infractions sont malheureusement récurrentes dans la capitale et ses environs. En effet, ces derniers temps, les vols de matériaux tels que le fer, les panneaux solaires et même les éléments d'éclairage public se multiplient dans la capitale et ses environs. Les conséquences de ces actes criminels sont ressenties par l'ensemble de la population, car elles entraînent non seulement des perturbations dans le fonctionnement quotidien de la ville, mais également en matière de sécurité.