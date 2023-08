Madagascar: ASIEF - Sommet national - La ville de Toamasina en effervescence

Cinq jours de compétition sont passés, le Championnat national de l'Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF) bat son plein dans la capitale du Betsimisaraka.

La cérémonie d'ouverture officielle s'est tenue hier sous la pluie dans la ville de Toamasina, alors que la phase des éliminatoires a déjà commencé depuis lundi. Plus de 20 000 fonctionnaires s'y réunissent jusqu'au 12 août. Les représentants de chaque équipe régionale ont défilé hier. Le Premier ministre Christian Ntsay et les autorités locales ont honoré cette cérémonie par leur présence. Au classement des médailles, les équipes du ministère de la Défense nationale ont déjà engrangé 25 médailles dont 20 d'or. Leurs athlètes ont brillé dans des disciplines individuelles telles que le karaté, l'athlétisme et le kick-boxing.

Les joueurs du ministère de l'Économie et des Finances se trouvent en deuxième position. En pétanque, l'épreuve en tête-à-tête a connu son dénouement jeudi dernier. Chez les hommes, le titre a été remporté par Zo du Groupement de la Gendarmerie nationale du Vakinankaratra en s'imposant face à Eric du ministère des Postes et des Télécommunications en finale. Tina, la bouliste de la Primature, a été championne chez les dames en éliminant Natacha du ministère de l'Économie et des Finances, tandis que Raoul du ministère de l'Enseignement supérieur a remporté le titre chez les vétérans.