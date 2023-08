Madagascar: Jeux des Îles / Match amicaux - Troisième victoire d'affilée pour les Barea

Les Barea de Madagascar ont effectué trois matchs amicaux, lors de leur regroupement à Mahajanga. Les protégés de Roro poursuivent leur préparation à Antananarivo, la semaine prochaine.

L'équipe nationale Barea de Madagascar a terminé la préparation sur le sol majungais et rentrera dans le centre-ville afin de poursuivre le dernier regroupement. Cela entre dans la préparation de la onzième édition des Jeux des Îles de l'Océan Indien, qui se déroulera du 25 août au 3 septembre, à Madagascar. Lors de la préparation, les protégés de Felix « Roro » Rakotondrabe ont effectué trois matchs amicaux dont les deux étaient à l'occasion du Jubilé Ahmad. Les présélectionnés ont remporté ce tournoi amical en s'imposant face à la sélection du Boeny et la sélection mahoraise. Lors de la troisième rencontre qui s'est tenue hier, la bande à Nina a écarté le club de première division, Eden Sport sur le score de 3 buts à 0. Le pensionnaire du Saint Michel United, El Hadary Raheriniaina a réalisé un beau doublé lors de la rencontre, tandis que Fenohasina Gilles Razafimaro a marqué le troisième but des Barea.

« La préparation des Barea à Majunga s'est bien déroulée. Jusqu'à maintenant, l'équipe nationale n'est pas encore au grand complet, mais nous continuerons à travailler. Les autres joueurs expatriés de la Réunion sont prévus rejoindre les équipes ce 12 août », confie Romuald Rakotondrabe. « Nous avons gagné trois matchs successifs, mais cela ne signifie pas que c'est suffisant. La plus grande chose c'est que le niveau et la cohésion sont satisfaisants. Mais il y a encore des choses à rectifier, et nous avons encore environ 20 jours de préparation », poursuit le technicien malgache.

En outre, le match amical des Barea contre les Harambee Stars de Kenya prévu se dérouler à la mi-août a été annulé pour cause de participation des joueurs kenyans aux tournois des clubs de la Confédération africaine de football (CAF). Les Barea entrent en lice aux Jeux des Îles, du 24 août au 2 septembre. Trois sites, à savoir le Stade Barea Mahamasina, le stade Elgeco Plus et le complexe sportif de Vontovorona abriteront les matchs de football.