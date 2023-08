Madagascar: Général Josoa Rakatoaruaona - 'La sécurité est une affaire de tous'

Lutter contre l'insécurité avec les idées et les plans du peuple. C'est le premier objet du forum interrégional sur la défense et la sécurité avant-hier et hier à Morondava.

Le développement du pays est impossible sans la sécurité. Or, la sécurisation du pays est le devoir de tout le monde, pas seulement des forces de l'ordre. C'est le message que le ministre de la Défense nationale, le général Josoa Rakotoarijaona véhicule pendant son discours d'ouverture du forum interrégional sur la défense et la sécurité (FIDS) à Morondava jeudi dernier. «Depuis toujours, les idées et les plans pour lutter contre l'insécurité viennent toujours d'en haut, cette fois-ci, les idées vont venir de la base avec ce forum.

La sécurité ne dépend pas exclusivement des forces de défense et de sécurité (FDS), c'est une lutte qui implique tout le monde», déclare-t-il. Le secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, le général Serge Gellé quant à lui, appelle à une conscientisation citoyenne sur la lutte contre l'insécurité hier lors de la clôture du forum FIDS. La tenue de ce forum à Morondava, la capitale de la région Menabe, les 3 et 4 août n'est pas fortuite, selon le ministre de la Défense nationale, la région est en ce moment une des plus enclines à l'insécurité avec des pertes humaines chez les forces de défense et de sécurité. Il sensibilise alors la population à prendre ses responsabilités face à cette insécurité. «Sans la sécurité, il serait difficile d'espérer le développement de Madagascar», lance-t-il.

Le forum

Hier, les deux jours de la première édition du FIDS ont pris fin avec l'espoir de tous les participants que cet événement soit le socle pour résoudre définitivement le problème de l'insécurité au pays et avoir une sécurité durable sur tout le territoire. Il existe tout de même des lacunes au niveau des forces de défense et de sécurité (FDS), avoue le secrétaire d'Etat à la gendarmerie. Selon lui, ces lacunes viennent souvent des comportements des agents des FDS qui n'ont pas d'éthique dans l'accomplissement de leurs fonctions. Il a quand même tenu à encourager les agents qui fournissent un bon service. «Je tiens a adresser un message à tous ceux qui font bien leur travail. Continuez à remplir vos missions dans le respect des lois et surtout du peuple.

Quant à ceux qui manquent à leurs devoirs, je vous somme de revenir dans le droit chemin et d'ajuster votre comportement pour lutter efficacement contre l'insécurité», lance-t-il. Les participants à ce forum interrégional souhaitent aussi que l'événement se tienne dans les autres régions particulièrement touchées par l'insécurité.